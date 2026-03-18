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    HomeNotizieAttualitàVenerdì 20 marzo chiusura della campagna referendaria per il NO

    Venerdì 20 marzo chiusura della campagna referendaria per il NO

    In Piazza della Repubblica un’occasione aperta a tutti per salire su uno “speakers’ corner” e dare voce al proprio NO

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Il Comitato cittadino per il NO concluderà la propria campagna referendaria venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 19, in Piazza della Repubblica. L’iniziativa rappresenta anzitutto un momento per ripercorrere un cammino fatto di impegno e partecipazione, che ha visto una positiva convergenza tra forze politiche, organizzazioni sindacali e realtà della società civile. Un percorso condiviso, unito dall’obiettivo comune di difendere e valorizzare i principi della Costituzione e il pensiero dei Padri Costituenti, che vollero una magistratura autonoma e indipendente: un patrimonio da tutelare e preservare. Al centro della piazza sarà allestito uno “speakers’ corner”, ispirato alla tradizione di Hyde Park a Londra, simbolo di libera espressione. Chiunque potrà intervenire, condividendo idee e riflessioni. Spontaneità, passione e impegno civico saranno i tratti distintivi di questa maratona di interventi, in vista delle giornate del 22 e 23 marzo, che rappresentano, a prescindere dall’esito, un passaggio significativo nella storia repubblicana. Un appuntamento con la storia che richiede una partecipazione ampia, consapevole e viva.

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