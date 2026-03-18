Il Comitato cittadino per il NO concluderà la propria campagna referendaria venerdì 20 marzo, a partire dalle ore 19, in Piazza della Repubblica. L’iniziativa rappresenta anzitutto un momento per ripercorrere un cammino fatto di impegno e partecipazione, che ha visto una positiva convergenza tra forze politiche, organizzazioni sindacali e realtà della società civile. Un percorso condiviso, unito dall’obiettivo comune di difendere e valorizzare i principi della Costituzione e il pensiero dei Padri Costituenti, che vollero una magistratura autonoma e indipendente: un patrimonio da tutelare e preservare. Al centro della piazza sarà allestito uno “speakers’ corner”, ispirato alla tradizione di Hyde Park a Londra, simbolo di libera espressione. Chiunque potrà intervenire, condividendo idee e riflessioni. Spontaneità, passione e impegno civico saranno i tratti distintivi di questa maratona di interventi, in vista delle giornate del 22 e 23 marzo, che rappresentano, a prescindere dall’esito, un passaggio significativo nella storia repubblicana. Un appuntamento con la storia che richiede una partecipazione ampia, consapevole e viva.
Venerdì 20 marzo chiusura della campagna referendaria per il NO
In Piazza della Repubblica un’occasione aperta a tutti per salire su uno “speakers’ corner” e dare voce al proprio NO
Pubblicato il
Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.
Ultimora
Cultura
Cerignola, tre libri per trasformare la “Memoria” delle vittime di mafia in conoscenza e impegno attivo
Tre giorni di presentazioni letterarie per ricordare, capire e agire. Tre incontri per favorire...
Regione
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Matteo Valentino è stato riconfermato per altri quattro anni alla presidenza regionale dell’ANP Puglia,...
Attualità
Cerignola, “StopBullying” entra nel vivo per prevenire bullismo e cyberbullismo nelle scuole
Il progetto “StopBullying-Safe School Zone” è entrato nel vivo dell’attività. Ideato dalla cooperativa SocialService...
Provincia
Donne protagoniste a Foggia, la storia della cerignolana Carmela Panico
Una serata evento sulle “Donne protagoniste” della storia, ma anche del presente e del...
Cultura
New York, le opere di Giuseppe Amorese esposte alla fiera d’arte internazionale AAF NY Marzo 2026
Giuseppe Amorese sarà nuovamente presente con la propria arte alla fiera internazionale AAF New...
Attualità
L’I.C. Don Bosco-Battisti presenta Fabio Mancini nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola
L’I.C. Don Bosco-Battisti promuove un importante momento di incontro e riflessione con Fabio Mancini,...
Altro su lanotiziaweb.it
Cultura
Cerignola, tre libri per trasformare la “Memoria” delle vittime di mafia in conoscenza e impegno attivo
Tre giorni di presentazioni letterarie per ricordare, capire e agire. Tre incontri per favorire...
Regione
Agricoltori pensionati, Matteo Valentino confermato alla guida di ANP-CIA Puglia
Matteo Valentino è stato riconfermato per altri quattro anni alla presidenza regionale dell’ANP Puglia,...
Attualità
Cerignola, “StopBullying” entra nel vivo per prevenire bullismo e cyberbullismo nelle scuole
Il progetto “StopBullying-Safe School Zone” è entrato nel vivo dell’attività. Ideato dalla cooperativa SocialService...