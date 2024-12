Venerdì 27 dicembre nuova seduta del Consiglio comunale di Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per venerdì 27 Dicembre 2024, alle ore 10:00 in prima convocazione, e per sabato 28 Dicembre 2024, alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti (15.11.2024, 19.11.2024 e 28.11.2024)-proposta in atti n. 97;

2. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Nicola Netti – Fratelli D’Italia-proposta in atti n. 98;

3. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Nicola Netti – Fratelli D’Italia-proposta in atti n. 99;

4. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Nicola Netti – Fratelli D’Italia-proposta in atti n. 100;

5. Interrogazione posta dal Consigliere comunale Nicola Netti – Fratelli D’Italia-proposta in atti n. 101;

6. Conferimento della cittadinanza onoraria a Fra Giovanni Laprocina-proposta in atti n. 103;

7. Adesione all’Associazione Nazionale Città del Vino-proposta in atti n. 78;

8. Annullamento/revoca della Delibera di Consiglio Comunale n.59 del 29/06/2023 relativa alla “Realizzazione dell’auditorium multifunzionale nel quartiere S. Barbara in Cerignola (FG).CUP J35B23000310005. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica/economica, dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio”-proposta in atti n. 104;

9. Gestione associata dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e del Comitato dei Garanti. Approvazione schema di convenzione e annesso regolamento-proposta in atti n. 94;

10. Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Cerignola ex art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. al 31.12.2023-proposta in atti n. 80;

11. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – art. 175, comma 3, lett.a), del d.lgs. n.267/2000-proposta in atti n. 90;

12. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 217 del 29.11.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n. 92;

13. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 208 del 21.11.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n. 87;

14. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 202 del 12.11.2024 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n. 83;

15. Presa d’atto relazione tecnico finanziaria verifica equilibri finanziari per l’esercizio finanziario 2024 2° monitoraggio semestrale (artt. 147 quinquies e 193 tuel e art. 23 regolamento controlli interni d.c.c. n. 54 del 29/06/2023)-proposta in atti n. 96;

16. PNRR-M5C312: “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU”. Progetto denominato CENTRO DI LEGALITA’ PERMANENTE (CUP: J33D22000010001). Approvazione variante al PRG-proposta in atti n. 82;

17. PNRR-M5C3I2 “Valorizzazione beni confiscati alla mafia” finanziato dall’Unione Europea-NextGenerationEU. Progetto denominato POMODORO REVOLUTION (CUP: J38C22000010006). Approvazione variante al PRG-proposta in atti n. 86;

18. Relazione su ricognizione periodica andamento gestionale dei servizi pubblici locali ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022 al 31.12.2023-proposta in atti n. 102.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.