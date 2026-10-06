Venerdì 9 ottobre seduta ordinaria del Consiglio comunale a Cerignola

Il presidente del Consiglio ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per venerdì 09 Ottobre 2026, alle ore 09:00 in prima convocazione in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Proposta di deliberazione, ai sensi del Reg. C.C. art. 24, presentata dal Consigliere Tommaso Sgarro con oggetto “Revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari”.-proposta in atti n. 87;
2. Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Approvazione del progetto e dello schema di convenzione urbanistica relativo all’intervento di riqualificazione urbanistico-edilizia nella zona B2/tu, via San Samuele – Società P.A COSTRUZIONI SRL.-proposta in atti n. 59;
3. Variazione al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, elenco annuale 2026. Riapprovazione.-proposta in atti n. 84.
Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.