“Verso la porta della Felicità”, i centri ‘Padre Pio’ e ‘Don Antonio Palladino’ in prima fila per il progetto

La terza tappa del nostro itinerario verso “La porta della Felicità”, che fa seguito a quella dello scorso mese presso ‘Casa Famiglia’, ha visto lanotiziaweb.it ospite di due storici Centri polivalenti che operano in favore della comunità, essendosi radicati in contesti in cui hanno rappresentato un saldo punto di riferimento per diverse generazioni di giovanissimi. Il primo è il Centro ‘Padre Pio’, gestito dalla omonima Cooperativa Sociale e operante a Cerignola nel Rione Pozzo Carrozza dal 1997, sotto la guida del presidente Giuseppe Dellerba. Una realtà che da anni agisce in sinergia con alcune Istituzioni scolastiche del territorio locale, prestando i suoi servizi attraverso la stipula di protocolli di intesa e attività di potenziamento durante orari extrascolastici personalizzati, in base alle esigenze e alle necessità dei ragazzi interessati. All’interno dello stesso Centro vengono svolti quotidianamente laboratori artistici, musicali, informatici e organizzate attività sportive, tutti guidati scrupolosamente da specialisti del settore.

Il nostro focus è puntato sul laboratorio musicale, curato dall’insegnante della disciplina, Kelia Dellerba, che racconta di come abbia sposato la causa de ‘La porta della Felicità’: «Il nostro Centro è proprio la culla in cui il progetto è nato, poiché Francesco Quinto è da sempre un nostro collaboratore. Quando ha lanciato questa idea, l’abbiamo accolta immediatamente e con entusiasmo. Ne siamo stati coinvolti fin da subito, con la sua sensibilità e voglia di fare, e poi abbiamo sempre vissuto in prima persona i diversi temi che nel musical saranno affrontati. Con il progetto Kintsugi, nato per combattere la povertà educativa in collaborazione con altre Cooperative, abbiamo dato ulteriore impulso a La porta della Felicità». La docente illustra il fondamentale contributo della sua disciplina: «La musica è un linguaggio universale, che unisce tutti e indistintamente. Nella musica non esiste la disabilità, non esiste la cattiveria, non esiste il bullismo e non esistono tutte queste piaghe che portano dolore nella nostra vita. Con la musica riusciamo a sensibilizzare, arrivando anche a quegli animi un pochino più duri, e sicuramente a coinvolgere tutti i ragazzi, da quelli con difficoltà fisiche a chi ha difficoltà mentali, senza dimenticare chi proviene da situazioni familiari difficili. Insomma, la musica può essere un rifugio per tutti loro». Nel prossimo musical avrà uno spazio importante il ‘coro delle madri coraggio’, che ha una sua storia ben definita: «Nasce un po’ di anni fa, quando i loro figli avevano circa 10 anni – spiega Dellerba -. Misi su a scuola questo coro, composto da bambini con le loro mamme. Fu un’esperienza bellissima, e da allora questo gruppo è rimasto unito, ancora oggi che i loro figli di anni ne hanno ormai 18. Si tratta di una decina di mamme che hanno abbracciato questo progetto e, dopo un po’ di titubanza iniziale, non vedono adesso l’ora di parteciparvi».

L’altro Centro polivalente, che collabora a stretto contatto col ‘Padre Pio’ tanto da definirsi “gemello”, è il “Don Antonio Palladino”, che opera nel Rione San Samuele dal 1999. Sito in Via Gran Sasso, è una struttura aperta alla partecipazione di minori e di giovani del territorio e si muove in raccordo con i servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile. Vi abbiamo incontrato uno dei suoi storici e più attivi operatori, Bruno Uggiani: «Presso questo centro ho la qualifica di ausiliario. Oltre a questa funzione – prosegue – mi occupo della scuola calcio, del teatro, del laboratorio di cucina. Con Francesco (Quinto, ndr) ci si conosce da una vita, da quando facevamo gli animatori di strada nei quartieri più a rischio di Cerignola. Dopo l’apertura dei due centri, abbiamo preso percorsi diversi. Ma attraverso il progetto ‘Kintsugi’ ci siamo riuniti per mettere in rete le nostre energie. La porta della Felicità è stato il tema che ha accomunato le attività dei nostri laboratori».

Il Centro ‘Don Palladino’ fornisce un contributo più che concreto al progetto: «Qui ospitiamo i protagonisti del musical per fare le prove. E all’interno dello spettacolo vedrete recitare anche i nostri ragazzi, e con loro alcuni operatori del Centro. I ragazzi che accogliamo sono compresi in una fascia di età che va dai 6 ai 18 anni. Ma anche dopo i 18 anni continuano a frequentarci», sottolinea un sorridente Uggiani. Che manifesta le sue speranzose conclusioni: «Se il progetto dovesse andare in porto, regalerebbe a dei ragazzi speciali un posto di lavoro. Ma si va anche oltre, perché si darebbe loro un modo per poter uscire di casa, anziché restarvi rintanati e isolati. Bisogna far sì che diano il loro contributo ad altre persone. Il tema è fargli compiere un passaggio da esclusi a diventare utili, essere risorse per gli altri».

Questo slideshow richiede JavaScript.