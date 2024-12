“Verso la porta della Felicità”, il sostegno al progetto e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale di Cerignola

“La porta della Felicità” è un progetto educativo di ampio respiro, i cui primi semi sono stati impiantati circa tre anni fa, e che via via ha visto maturare frutti importanti fino a diventare un commovente spettacolo, riportato anche dai media nazionali, di cui qualche assaggio è andato in scena mesi addietro. Si tratta di un percorso partito da lontano, un sogno ambizioso che vuole diventare realtà attraverso la sensibilizzazione su temi di importanza e attualità assolute come la fragilità, la sofferenza e l’inclusione, e che lanotiziaweb.it segue fin dal suo primo vagito. Il 25 e 26 gennaio prossimi, presso il “Roma-Teatro, Cinema E…”, “La porta della Felicità” tornerà sul palco per mettere in parole, musica e soprattutto emozioni tutto quello che è stato questo itinerario, con le idee, i testi, le canzoni e soprattutto la cura di quelli che sono i suoi ideali genitori: Rosalba Cipollino, educatrice e assistente alla comunicazione, Francesco Quinto, docente ed educatore, e Leonardo Lavecchia, musicista e regista. Genitori che hanno dato vita nel tempo ad una famiglia sempre più numerosa, e che proveremo a far conoscere facendoci accompagnare sulla strada che ci condurrà al grande evento del mese prossimo.

La prima tappa è stata un workshop tenutosi nella mattinata di giovedì 5 dicembre nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, dal titolo «Stopbullying-Safe school zone», rivolto agli studenti degli istituti superiori di secondo grado della città. I relatori dell’incontro sono stati: la dott.ssa Rita Specchio, coordinatrice del progetto, la prof.ssa Antonella Tarantino, referente provinciale su bullismo e cyberbullismo dell’Ufficio Scolastico Territoriale, l’avv. Paolo Ricci, che ha illustrato la prevenzione e il contrasto a bullismo e cyberbullismo attraverso la Legge 70/2024, il prof. Francesco Quinto, che ha parlato dei disagi e delle fragilità attuali con il linguaggio de ‘La porta della Felicità’, con gli onori di casa dell’assessore al welfare e alle politiche sociali del Comune di Cerignola, dott.ssa Maria Dibisceglia. Attraverso contributi video, condivisioni di idee, progetti ed esperienze personali da parte dei relatori, il workshop ha finito per stimolare alla riflessione alcuni degli studenti presenti, i quali hanno con coraggio tirato fuori ciò che nel corso di questi anni ha causato loro disagio e sofferenza, dando vita ad un dibattito schietto. C’è stato chi, infatti, ha chiesto a gran voce che ciò di cui si è discusso durante la mattinata non resti qualcosa di fine a sé, ammantato di ridondante retorica e scatti sorridenti ma vuoti con cui riempire le pagine social istituzionali, ma che ci si assuma tutti e fino in fondo la responsabilità di farsene carico per portarlo fuori da quell’aula, ovunque ve ne sia bisogno.

A margine dell’incontro abbiamo ascoltato la voce dell’Amministrazione Comunale, in prima linea in questa battaglia e al fianco anche del progetto de “La porta della Felicità”: «La nostra è stata una partnership nata quando Francesco Quinto ci ha raccontato quale fosse il percorso che voleva seguire e soprattutto gli obiettivi che voleva raggiungere, rendendoci conto che erano paralleli a quelli che noi stavamo sviluppando – spiega l’Assessore Dibisceglia -. È certamente la lotta al bullismo, la lotta alle violenze e a tutto ciò che di brutto appesta il nostro mondo, ma vi è anche un percorso guidato da un ragazzo autistico (Riccardo Monopoli, ndr) che credo sia un elemento di grandissima importanza da portare fuori, non solo come progetto di un singolo o di una singola associazione, ma come volontà di un’intera comunità. È questo che ci ha spinto a sottolineare il ruolo di chi ce la può fare a prescindere dalle sue condizioni».

Il sostegno dell’Amministrazione Comunale a questo percorso non è soltanto di carattere materiale: «Stiamo dando una mano anche nello sviluppo dello spettacolo teatrale. Essendo veri e propri partners di progetto, lo stiamo anche in parte finanziando. Ma non è questo l’importante. L’importante è che da questo progetto vada a svilupparsi tutto un percorso che richiederà necessariamente la nostra presenza come Amministrazione, che si è già detta disponibile a organizzare qualsiasi tipo di attività». Si giunge, in conclusione, a quelli che si auspica possano essere i nuovi traguardi raggiunti con i prossimi passi del progetto: «È innanzitutto importante sensibilizzare la comunità – sottolinea Dibisceglia –. Ma lo è altrettanto muoversi in direzione dell’esportazione di una nuova figura nel mondo dell’inclusione e della scuola, cioè creare un educatore da chi a sua volta ha avuto bisogno di un educatore nella propria vita. L’importanza del progetto sta soprattutto in questo, far sì che tutti si sia uguali perché è così che si deve iniziare a ragionare».

