Verso “La porta della Felicità”, intervista agli autori del musical: Cipollino, Quinto e Lavecchia

“Il sogno”, germogliato diverso tempo fa e coltivato con amorevole cura, sta per vedere finalmente la luce. Perché definire spettacolo quello che andrà in scena domani sera e domenica 26 al “Roma-Teatro, Cinema E…” di Cerignola (sipario alle 19), è oltremodo riduttivo e soprattutto fuorviante. ‘La porta della Felicità’ è molto di più, è un generoso atto d’amore ma allo stesso tempo una coraggiosa sfida verso un’ampia comunità, chiamata a prendere coscienza di quanto la fragilità possa essere una risorsa, anziché uno stigma. Nell’ultima tappa dell’itinerario intrapreso da lanotiziaweb.it verso l’evento, ne abbiamo discusso con coloro che a La porta della Felicità hanno dato forma, vita e voce. Si tratta degli autori, Rosalba Cipollino, educatrice e assistente alla comunicazione; Francesco Quinto, docente di sostegno ed educatore; Leonardo Lavecchia, musicista, regista, autore di sceneggiatura, musiche e testi.

Abbiamo iniziato chiedendo loro le emozioni provate alla vigilia del debutto in scena: «È difficile spiegarlo – afferma Rosalba Cipollino – perché ne sono totalmente presa. Riavvolgo il nastro fino al punto di partenza e mi passano davanti tante, tantissime immagini». «È forte l’emozione di vedere realizzato ciò che in più di due anni abbiamo cercato di costruire», spiega invece Francesco Quinto. Dal canto suo, Leonardo Lavecchia testimonia come «tutto è nato da un’amicizia quarantennale, e oltre, con Francesco. E circa due anni fa, dopo essere stati tenuti lontani dalla vita, la stessa vita ci ha fatto ritrovare». È infatti il professor Quinto il trait d’union del progetto, come illustrato anche dalla dottoressa Cipollino: «Mentre Dino Lavecchia l’ho conosciuto dopo, scoprendo una persona gentile, con una fine sensibilità nonché un professionista serio, con Francesco ho invece già intrapreso prima un percorso professionale, che ci ha visto partecipi della realizzazione di un’idea visionaria. Quella, cioè, di voler cambiare le cose, di eliminare le etichette sulle persone fragili. Perché, sì, la fragilità è intesa purtroppo come etichetta. Abbiamo quindi condiviso un percorso accomunati da una visione: per dirla con un gioco di parole, una “visione visionaria”. Prendersi cura di chi ha bisogno di noi è come prendersi cura dei nostri figli, va fatto con passione, amore e l’obiettivo di cambiarne in meglio la vita».

Un sogno condiviso, con un’origine ben definita, come Quinto tiene a sottolineare: «Nasce tutte le volte che accompagniamo un nostro alunno al diploma e ci rendiamo conto che, a partire da dopo, tutto ciò che abbiamo fatto rischia di perdersi. Perché l’inclusione che ci sforziamo di costruire a scuola e nei centri sociali, se non si ha uno sguardo che va oltre, risulterà vana. Ci sono leggi come la 328 del 2000 o il “dopo di noi” del 2016 su cui c’è assoluta necessità di confrontarci». Leonardo Lavecchia racconta invece cos’abbia rappresentato abbracciare un’esperienza che gli era nuova: «Lavorare con ragazzi fragili è stato per me entrare in un mondo che non conoscevo, ma un mondo fantastico. Francesco mi ha un po’ istruito su come interagire con la fragilità, fin dove si potesse arrivare, e ce l’abbiamo fatta». Dopodiché giunge a spiegare l’importanza di un mezzo come la musica in un progetto come questo: «Se la melodia arriva al cuore, il testo prende forma. Limitandosi a parlare, c’è il rischio di farlo velocemente e che quindi un messaggio non arrivi. Nel musical ci sono brani in cui, attraverso una melodia lenta, la parola scalfisce un po’ l’anima, facendo riflettere. Credo che la musica faccia un buon 90% del lavoro».

Questo viaggio non ha cambiato soltanto i suoi attori, ma anche chi ne è stato artefice e guida: «Come si fa a non sentirne gli effetti? – afferma Cipollino -. Ho avuto la possibilità di entrare ancor più in profondità delle diverse anime di chi ha preso parte al progetto. È cambiata l’ampiezza del mio sguardo, si è ingigantita. Sono grata a tutto questo, perché sento che questa fase della mia vita è cambiata in meglio». «Mi sento più maturo e anche più stanco – ironizza Quinto -. In questi circa due anni abbiamo incontrato, e incontriamo ancora, tanta gente e questo ci arricchisce. Abbiamo messo su una rete importante, lo vedremo in questi giorni quando ci riuniremo guardandoci negli occhi, mentre gli attori reciteranno, i cantanti canteranno e i ballerini balleranno». Anche Lavecchia dice la sua: «È stato come aver costruito una macchina in cui ogni pezzo viene da un posto diverso. Assemblata questa macchina, ne è venuto fuori quello che porteremo a teatro. Guidarla, con a bordo 80 persone che prendono parte a un musical, non è facile. Ma avere a che fare con tante realtà mi ha fatto maturare. C’è un ragazzo che all’inizio di tutto questo mi ha detto, sfiduciato, ‘Che cosa andiamo facendo?’. Alla fine, quello stesso ragazzo lo vedremo sul palco».

In conclusione, gli autori confidano le speranze riposte ne La porta della Felicità. Per Rosalba Cipollino «lo spettacolo ha il fine di raccontare come sia possibile superare le difficoltà grazie all’aiuto di qualcuno che, da persona esclusa, diventa protagonista della vicenda, facendo la differenza. La dignità dei ragazzi fragili va preservata, affinché anche loro un domani possano ritagliarsi uno spazio nella società». «Penso che La porta della Felicità possa lasciare un’impronta indelebile – rivela Lavecchia -. Deve far accendere la voglia di impegnarsi e fare sempre di più, di essere sempre collaborativi, di non sentirsi soli e non lasciare mai nessuno solo, laddove avrà bisogno». «Il musical deve essere la cassa di risonanza dei messaggi che contiene – sostiene, infine, Francesco Quinto -, cioè messaggi di bellezza, di speranza, ma anche di sofferenza. Sì, perché siamo sempre meno abituati ad affrontare la sofferenza. Noi invece lo faremo e sarà dura. Sarà un percorso difficile, in cui però alla fine tutti assieme usciremo a riveder le stelle».