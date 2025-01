“Verso la porta della Felicità”, intervista al cantautore cerignolano Cesare Blanc

Nel quarto incontro de lanotiziaweb.it lungo il percorso verso l’evento del 25 e 26 gennaio prossimi al ‘Roma-Teatro, Cinema E…’, ossia il musical di sensibilizzazione “La porta della Felicità”, ideato, scritto e diretto da Francesco Quinto, Rosalba Cipollino e Leonardo Lavecchia, protagonista è l’arte di raccontare quello che si ha dentro attraverso musica e parole. Abbiamo dialogato infatti con Cesare Blanc, al secolo Valerio Pizzolo, giovane ma già prolifico cantautore nato e cresciuto a Cerignola, le cui canzoni hanno ottenuto consensi e riconoscimenti a livello nazionale. Musica e parole sono state il suo pane quotidiano fin dalla tenerissima età, e con quella musicalità che non può non ricordare Paolo Conte si è distinto fra gli artisti emergenti di indubbio interesse e valore.

Pur vivendo da qualche anno lontano dalla città natale, non ha mai smesso di sentirla pulsare dentro. A testimonianza di ciò c’è il suo pieno coinvolgimento ne La porta della Felicità, nel quale Cesare pare aver lasciato maggior spazio a Valerio. «Ho conosciuto questo progetto perché da prima di me vi partecipa mio fratello più piccolo, Luca, con sindrome di Down e che è uno degli attori del musical – racconta -. Tramite mio fratello, Francesco Quinto mi ha chiesto di essere di aiuto al gruppo nel cantare le colonne sonore dello spettacolo. Ovviamente ho accettato subito, essendo sensibile al tema ho deciso immediatamente di dare il mio contributo. Come saprete, le musiche e i testi sono di Dino Lavecchia, e io ho cantato alcuni dei brani presenti sul disco che è uscito. Inoltre canterò dal vivo durante lo spettacolo». Si può dire che Valerio sia stato contagiato dall’entusiasmo di chi ha ideato il progetto: «È stata proprio questa l’occasione di conoscere Francesco Quinto. C’è stata subito sintonia, è inutile dire che persona splendida Francesco sia. Come me, è sensibile a questi temi. Le sue idee hanno dato vita a uno spettacolo fantastico, che coinvolge tanti ragazzi con disabilità, e sono ben felice di essermi messo a lavorare con lui».

L’arte sa essere uno strumento efficace di diffusione di messaggi importanti, e gli artisti in questo senso hanno una gran responsabilità: «Ho sempre creduto molto in quello che fanno i cantautori della cosiddetta vecchia scuola. Tutti quelli che fanno arte, o che con l’arte hanno a che fare, devono spendersi per i temi sociali importanti del Paese». Giunge quindi l’auspicio di Valerio in merito a cosa La porta della Felicità possa dare alla collettività: «Innanzitutto, spero che il pubblico che verrà ad assistere si emozioni. Dopodiché auspico che lo spettacolo faccia il suo lavoro, che è quello di sensibilizzare davvero al tema della fragilità e delle disabilità. Auspico che tutti i progetti messi in cantiere da La porta della Felicità vengano realizzati. Uno fra tutti è quello della creazione di un ristorante gestito da persone disabili. Spero soprattutto che questo progetto venga portato in giro, che scuota le coscienze di tutti, anche di quelle persone che possono sembrare distanti, su queste importanti questioni». In conclusione, Cesare Blanc anticipa qualcosa circa i suoi di progetti: «Ho appena firmato un contratto con un’etichetta, la Hikaru Label, per cui a breve inizierò la produzione di tre nuovi singoli. Diciamo che questo 2025 è iniziato bene».