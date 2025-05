Via ai playoff: domani trasferte in Sicilia e Salento per Pallavolo Cerignola ed Flv

Scattano nel weekend i playoff promozione che vedono impegnate le due nostre formazioni di volley femminile: entrambe saranno impegnate domani in trasferta nella gara di andata. Nel campionato di serie B2, la Mandwinery Pallavolo Cerignola sarà ospite (ore 17) della Bricocity Galpealus Mascalucia, dovendo affrontare il lungo viaggio in Sicilia. Le ragazze di Annagrazia Matera hanno concluso la regular season espugnando il parquet della Crispino Napoli (0-3), ottenendo la nona affermazione consecutiva nel segmento finale di stagione. La seconda piazza con 66 punti consente di partire in una posizione di leggero vantaggio, perché il ritorno si giocherà fra le mura amiche e con la possibilità di effettuare l’eventuale golden set al “Dileo”. Ai fini della qualificazione infatti, le vittorie saranno calcolate con i punteggi validi in campionato: se ad esempio ciascuna squadra otterrà un successo da tre punti oppure tramite il tie break, si svolgerà un mini set a 15 per districare la situazione di parità. Il team etneo è giunto in terza posizione nel girone L, avendo totalizzato 45 punti (in un girone però monco di due squadre) con un bilancio complessivo di sedici vittorie e sei sconfitte. Qualificazione strappata all’ultimo tuffo nello scontro diretto con Siracusa per le gialloblù, allenate da Giuffrida e che vedono fra le giocatrici migliori l’alzatrice Fiorini, l’opposta Luzzi (ex Flv), la laterale Lombardo, la centrale Leone e il libero Foti. Le fucsia arrivano all’appuntamento con il vento in poppa e con la consapevolezza di dire la propria, vista la qualità dell’organico, per centrare il salto di categoria: obiettivo partire bene in questa appendice di torneo, per rendere più agevole il ritorno in calendario martedì 20.

In serie C invece, la Flv è attesa (ore 18) dal Trepuzzi, per inaugurare la lunga trafila playoff che connota tale campionato. Il sestetto di Cosimo Dilucia, grazie al blitz esterno ai danni del Maxima Volley, ha confermato la terza posizione conquistata nel penultimo turno a quota 64 punti. Un risultato assai lusinghiero e meritato, specie pensando alla partenza difficoltosa e arrivato attraverso un lavoro costante e di miglioramento nel corso del cammino, appena due sconfitte fra dicembre e maggio entrambe con Capurso, che si è aggiudicata il primo posto. Quarto nel raggruppamento B con 57 punti totalizzati ed uno score generale di diciotto vittorie ed otto sconfitte, il Trepuzzi di coach De Vitis è avversario da prendere certamente con le molle: la regista Abbracciavento, il posto 2 Ascalone e la centrale De Pascalis fra gli elementi più rappresentativi, con le biancazzurre determinate a fare bene davanti ai propri tifosi. Il meccanismo di qualificazione sarà identico a quello citato per la B, dal canto loro le rossogialloblù hanno l’intenzione di continuare sulla strada intrapresa, cercando di fare il meglio possibile senza assilli o dovendo per forza inseguire il massimo obiettivo. Concentrazione, compattezza e grinta saranno necessarie per partire con il piede giusto nell’avventura.