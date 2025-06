Via alla finale playoff nel campionato di C: la Flv Cerignola in trasferta a Monteroni

Al via domani l’ultima fase dei playoff di serie C, con la finale fra FLV Cerignola e Leo Constructions Monteroni: in palio un posto nella prossima B2. Si giocherà al meglio delle tre gare, con partenza in Salento e seconda sfida al pala “Tatarella”, eventuale bella di nuovo in trasferta. Un traguardo raggiunto dal sestetto guidato da Cosimo Dilucia con la grande impresa di mercoledì sera a Gioia del Colle, ribaltando la sconfitta al tie break dell’andata con il successo per 1-3. Essere arrivati all’atto conclusivo non era affatto scontato, per una formazione che si è data in questa stagione il semplice obiettivo di fare il meglio possibile, affrontando con tenacia e abnegazione ciascun incontro. È un premio per il lavoro, la disponibilità, l’impegno estremo di ogni giocatrice rossogialloblù e dei componenti dello staff: non cambia di una virgola la mentalità del team ofantino, si va in campo per giocare a testa alta e con pieno orgoglio, cercando di esibire le migliori caratteristiche a disposizione.

Monteroni è un avversario di assoluto spessore tecnico: primo nel girone B con 70 punti, ha perso il confronto con l’altra capolista Capurso ed ha atteso quindi lo sviluppo dell’altro segmento playoff. L’organico allenato da Progna vanta giocatrici forti, fra cui le attaccanti Vermiglio, Romano e De Nigris, la palleggiatrice Lerario, le centrali Corsano e Oliva. C’è un precedente in stagione, a fine gennaio nei quarti di coppa Puglia (in cui la FLV riuscì a prevalere 1-3), ma non fa molto testo perché adesso siamo a fine anno e la posta è importante. Primo servizio al pallone tensostatico di Monteroni alle ore 19, con la direzione arbitrale affidata alla coppia Schipa-Palombella.