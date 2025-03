Via San Leonardo ripulita dai rifiuti, accolta la richiesta del Comitato Commercianti e Partite Iva

Il COMITATO A TUTELA DEI COMMERCIANTI E PARTITE IVA ringrazia l’Assessore all’Ambiente Domenico Dagnelli per aver dato subito seguito alle nostre richieste avanzate nell’incontro dell’altroieri pomeriggio e prendiamo atto della celerità con cui l’Assessore ha effettuato il sopralluogo, facendo ripulire via s. Leonardo e ripristinando il servizio di raccolta rifiuti. Ci auguriamo che il puntuale servizio di pulizia di oggi rappresenti la quotidianità e non sia un’eccezione. I referenti di via san Leonardo e corso Vecchio saranno attenti giorno per giorno a controllare che sia così. L’assessore ci ha anche comunicato che la raccolta come da noi richiesto dalla prossima settimana sarà spostata dalle 8:00 alle 13:00. Rimaniamo in attesa che venga effettuata come d’intesa la raccolta quotidiana in via Perugia.