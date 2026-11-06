Videogiochi e azzardo, il confine si assottiglia: loot box e ricompense casuali nel mirino

Una cassa virtuale, una ricompensa rara, la possibilità di ottenere un oggetto digitale dal valore incerto. I videogiochi di oggi le esperienze trasformano il caso in una componente centrale del divertimento, talvolta associandolo a pagamenti in denaro reale. Ed è qui che il confine tra gaming e gambling diventa meno netto: non perché ogni videogioco sia assimilabile all’azzardo, ma perché determinate funzionalità possono riprodurne alcuni meccanismi psicologici ed economici. Come le loot box, ad esempio, contenitori virtuali che offrono ricompense casuali, acquistabili con denaro reale oppure ottenibili attraverso il gioco. L’utente conosce generalmente i premi possibili, ma non quale riceverà. Questa incertezza, combinata con la possibilità di ottenere oggetti rari, può incentivare acquisti ripetuti. Una pratica che non costituisce gioco d’azzardo in senso giuridico: la classificazione dipende dalle caratteristiche concrete dell’attività e dalla normativa applicabile, ma ia, la somiglianza di alcune dinamiche merita attenzione, soprattutto quando coinvolge minorenni.

I dati aiutano a comprendere la portata del fenomeno. Uno studio condotto da The Lancet Public Health nel dicembre 2025, basato su quasi 12.000 adolescenti italiani tra i 15 e i 19 anni, ha rilevato che il 67,2% giocava ai videogiochi. Tra questi, il 33% aveva speso denaro per acquisti online all’interno dei giochi. Nello stesso campione, il 53% aveva praticato gioco d’azzardo nell’anno precedente. Si tratta di comportamenti distinti, ma la loro coesistenza rende importante approfondire le possibili interazioni. Anche i dati ESPAD Italia 2025 segnalano una diffusione significativa dell’azzardo tra gli adolescenti: circa sei studenti su dieci tra i 15 e i 19 anni hanno giocato almeno una volta nell’ultimo anno, mentre il 13,9% dichiara di averlo fatto online.

Negli Stati Uniti, il rapporto Betting on Boys di Common Sense Media, pubblicato in Italia da Giochidislots.com, ha rilevato che il 36% dei ragazzi tra 11 e 17 anni aveva partecipato ad attività di gioco d’azzardo nell’ultimo anno. Tra i giovani coinvolti in attività videoludiche con ricompense casuali, il 54% dichiarava di aver speso denaro reale per ottenere premi incerti. Il rischio non riguarda soltanto le transazioni economiche. Amici, familiari, influencer e contenuti diffusi sulle piattaforme digitali possono contribuire a normalizzare le scommesse, rendendole familiari già durante l’adolescenza. Lo stesso rapporto statunitense evidenzia il ruolo del contesto familiare: il 34% dei ragazzi intervistati dichiarava di giocare d’azzardo insieme a un membro della famiglia. Questi dati non dimostrano che le loot box conducano inevitabilmente all’azzardo, ma indicano la necessità di studiare meglio il rapporto tra le diverse esperienze. Trasparenza sulle probabilità, limiti agli acquisti, verifiche dell’età ed educazione digitale possono contribuire alla prevenzione.

La sfida per istituzioni, sviluppatori e famiglie è riconoscere le differenze tra intrattenimento e gioco con implicazioni economiche, senza sottovalutare le aree di sovrapposizione. Proprio quelle che meritano maggiore attenzione. Proprio quelle su cui si deve intervenire.