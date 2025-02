Videosorveglianza, Cerignola riceve il finanziamento di 218mila euro dal Ministero dell’Interno

Il Comune di Cerignola è stato selezionato per ricevere un finanziamento di ben 218 mila euro, parte dei fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno per l’installazione di sistemi di videosorveglianza all’avanguardia, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e garantire una sicurezza ancora più solida alla nostra comunità. La Prefettura di Foggia ha annunciato con soddisfazione che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero ha approvato i progetti presentati dai Comuni di Cerignola, Foggia e Manfredonia, nell’ambito del Piano Operativo Complementare “Legalità” 2014/2020. Questo Piano, concepito come un’iniziativa strategica, mira a innalzare gli standard di sicurezza, ma soprattutto a consolidare il concetto di legalità, creando al contempo le condizioni necessarie per uno sviluppo economico sostenibile nelle regioni coinvolte.

“Il finanziamento che abbiamo ottenuto – commenta l’Assessore Cicolella – è un segno tangibile del nostro impegno incessante nella lotta contro l’illegalità. Un altro passo in avanti per garantire la sicurezza dei nostri cittadini e per affermare con determinazione i principi di legalità su cui si basa ogni nostra azione politica. L’approvazione del progetto per il potenziamento del sistema di videosorveglianza rappresenta un segnale forte e chiaro: la sicurezza e la legalità sono la nostra priorità, oggi come sempre. Ringrazio il nostro staff per il lavoro impeccabile svolto e, soprattutto, tutti i cittadini che continuano a credere in una Cerignola più sicura e rispettosa delle leggi. Questo importante traguardo non solo è il frutto di un impegno amministrativo costante e attento, ma costituisce una chiara dimostrazione del fatto che la legalità è l’elemento fondante di ogni progetto e di ogni iniziativa. In un contesto difficile come quello che la nostra città sta attraversando, investire nella videosorveglianza e nel rafforzamento della sicurezza è un passo fondamentale per promuovere la cultura della legalità. Non si tratta solo di un investimento tecnologico, ma di un impegno morale nel tentativo di costruire una comunità in cui il rispetto delle regole sia la base di ogni interazione”.

“La sicurezza e la serenità delle persone sono il cuore pulsante di ogni azione amministrativa, e questa decisione dimostra che non si può prescindere da un impegno quotidiano, coraggioso e senza compromessi. Con questo significativo passo, Cerignola non solo afferma il proprio impegno nella lotta contro la criminalità, ma lancia un messaggio forte e chiaro: la città è pronta a crescere, a guardare al futuro con fiducia, grazie all’affermazione dei valori di legalità e sicurezza. La strada è lunga, ma questa è la direzione giusta. Non ci fermeremo qui”, conclude l’assessora.