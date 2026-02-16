Vince a Napoli la Flv Cerignola, 1-3 di grande sostanza al Volley World

Torna a vincere anche in trasferta la Flv Cerignola, che nella 15^ giornata del girone I di serie B2, passa 1-3 a Napoli contro il Volley World (17-25; 31-29; 13-25; 11-25 i parziali). Coach Dilucia ritrova al centro dopo l’infortunio Alessandra Iacca, schierata in posto 3 con capitan Piarulli; la diagonale palleggio-opposto è formata da Trinca e Fanelli; Giometti e Martinelli laterali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Musella ha risposto con: Del Pennino in regia e Passamonti opposto; Badalamenti e Panacea di banda; Severino e Iezzi sottorete, con Formato in difesa. Si parte con un 4-1 per Napoli, Martinelli e Fanelli per il 4-3, ma le padrone di casa riallungano sul 6-3: Giometti prima accorcia (6-5), poi sigla il pari 8 e Piarulli sorpassa in primo tempo, prima di un altro break del Volley World (11-9). Muro di Fanelli per una Flv che prende margine ancora con l’opposto (11-14), in un frangente dove si notano diverse belle difese da ambo le parti e scambi prolungati. Martinelli a segno per il 13-17, di nuovo Fanelli con le ofantine assai decise: Trinca a muro consegna il 16-22, otto set point e alla seconda occasione la fast di Iacca manda le squadre al primo cambio di campo.

Nuova partenza migliore delle napoletane (4-2) con Panecea efficace in parallela: Badalamenti perfeziona (7-3), Iacca e Giometti tengono in scia le ospiti che agganciano con Martinelli a quota 9. Ace Giometti per il 9-10, Passamonti ribalta per una sfida equilibrata con Del Pennino due volte di seconda intenzione a portare il punteggio sul 14-11. Sul 16-12 cambio di diagonale per Dilucia (dentro Puro e Rivarola), con le titolari a rientrare sul 17-15. Le campane paiono accelerare (22-18) ma le rossogialloblù non mollano, innescando il break del pari 22: due palle set annullate alle avversarie, una per Cerignola ma si va ad una lunga serie di vantaggi che premiano le locali, dopo che la Flv aveva sciupato alcune opportunità per lo 0-2. Martinelli e compagne non accusano il colpo, iniziando il terzo periodo con un 1-3: Piarulli si fa sentire al centro, così come Iacca, Giometti piazza muri importanti (5-11). Sull’8-12 Mansi rileva Iacca, con le cerignolane a pigiare sempre più il piede sull’acceleratore (9-16, 10-21), rimettendo la freccia nel conto dei parziali.

Confermata Mansi nel reparto centrali, le ofantine indirizzano ben presto la contesa nella quarta frazione: sullo 0-5 Musella esaurisce già i due timeout, la serie di punti consecutivi ospite si ferma a 6, ma Cerignola insiste con una ottima battuta ed un buon gioco in fase di muro. Lo scarto si allarga sempre più, c’è Valecce in seconda linea e sul 2-15 di nuovo in campo Puro e Rivarola (per Martinelli). Un set con pochissima storia viene chiuso dalla fast di Mansi, certificando la vittoria piena.

La Flv gioisce nuovamente in esterna dopo quasi tre mesi, al termine di una prestazione decisamente solida e di ottima qualità: la terza affermazione consecutiva porta il totale dei punti in classifica a 26. Nel prossimo turno, si torna al pala “Tatarella” con avversario Monopoli, ieri vittorioso su Pescara.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Trinca 3, Fanelli 16, Giometti 17, Martinelli 7, Iacca 11, Piarulli 11, Puro 1, Rivarola 2, Mansi 2, Di Schiena (L1), Valecce (L2).