Vince in trasferta la Flv Cerignola nell’ultima di regular season: ora testa ai playoff

Chiusura della regular season col successo per la Flv Cerignola, che nel girone A di serie C prevale 0-3 sul Maxima Volley (20-21; 21-25; 19-25 i parziali). Coach Dilucia ritrova Novia dall’inizio in posto 2, schierandola in diagonale con Puro; Martinelli e Valecce sono le bande; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. De Pietro risponde con: Laneve al palleggio e Spinelli opposto; Triggiano e Tangorra laterali; De Pietro e Rotunno sottorete, con Gambacorta in difesa. Avvio equilibrato, con il Maxima che però di porta sul 9-5: ofantine un po’ svagate, Novia è l’artefice di una rimonta che si spinge sino all’11-10 e la stessa fuorimano realizza un ace per il pari 12. Le padrone di casa tornano a +3, in ragione del perdurare di sbavature avversarie: Mansi a segno due volte per l’aggancio a 17, poi Puro e un’altra lunghezza accumulata per il minibreak ampliato fino a vantare cinque palle set. Ancora Mansi chiude alla seconda occasione utile, per il primo cambio di campo.

Casamassima avanti anche in avvio di secondo periodo, trovando varchi e modo per giocarsela ampiamente, mantenendo il controllo (7-5): due servizi vincenti di Mansi e Novia mette la freccia, Piarulli e Martinelli aumentano le distanze (7-12). La Flv conduce andando a strappi, le baresi tornano sotto: sul 14-17 dentro Rivarola per Valecce, ace Novia per il 16-20. Piarulli sigla il 19-24, un errore locale consegna il doppio vantaggio. Il sestetto cerignolano aumenta i giri al rientro in campo, sfruttando l’attivismo in posto 3 di Mansi e Piarulli (6-10): Rivarola dà il cambio a Martinelli sul 7-13, le rossogialloblù sembrano prendere il largo (9-16). Invece il Maxima, con un robusto turno in battuta di Triggiano, accorcia sino al 16-17: è la sveglia definitiva per le ragazze di Dilucia che compiono la progressione buona per chiudere il match. Diciolla entra dai nove metri sul 18-21, Valecce mette giù il 19-24, Martinelli (nel frattempo rientrata sul rettangolo di gioco) concretizza immediatamente.

Con 64 punti ed un terzo posto finale, la Flv è stata protagonista di un campionato in ogni caso positivo e lusinghiero, specie pensando alla partenza un po’ ad handicap delle prime tre giornate. Dal prossimo weekend parte la lunga trafila dei playoff, con capitan Puro e compagne ad affrontare Trepuzzi (quarto nel girone B) nel primo turno: andata in Salento, da stabilire se la gara verrà disputata sabato 17 o domenica 18 maggio.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 8, Novia 14, Martinelli 11, Valecce 4, Piarulli 11, Mansi 10, Rivarola 1, Diciolla, Di Schiena (libero).