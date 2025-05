Vincenzo Merra nuovo assessore comunale di Cerignola: i Lavori Pubblici fra le deleghe assegnate

Il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito ha nominato Vincenzo Merra come nuovo componente della Giunta comunale. A lui sono state assegnate le seguenti deleghe: Lavori pubblici, Infrastrutture, Manutenzioni, Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Tutela e difesa degli animali. Dopo la laurea in Amministrazione delle Aziende presso l’Università di Roma La Sapienza, Merra ha conseguito un Master di I livello in Management Aziendale presso l’Universitas Mercatorum. In seguito ha ottenuto l’abilitazione alla professione per esperti contabili e commercialisti. Dopo gli studi, ha lavorato presso la Cna Servizi Cerignola, attualmente svolge la professione di esperto contabile presso lo studio Merra a Cerignola.

“Il mio personale benvenuto, dei colleghi della Giunta e dei Consiglieri comunali di maggioranza al nuovo assessore. La scelta del dott. Merra ci permette di lavorare con impegno in un settore strategico per la città”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. “Ho accolto con grande favore e piacere la richiesta di entrare in Giunta da parte dei consiglieri Mansi, Romano e del Sindaco Bonito. L’obiettivo è lasciare un’impronta del nostro lavoro in città. Auspico che con il mio ingresso in Giunta si rafforzi il clima di collaborazione e condivisione con tutto il Consiglio comunale, i colleghi assessori, il Sindaco e la tecnostruttura. Infine ringrazio chi mi ha preceduto per il grande lavoro svolto sino a qui”, le prime parole dell’assessore Vincenzo Merra.