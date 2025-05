Vincenzo Sforza entra nella Giunta comunale di Cerignola, rileva Dagnelli

Il Sindaco di Cerignola Francesco Bonito ha nominato Vincenzo Sforza come nuovo componente della Giunta comunale. A lui sono state assegnate le seguenti deleghe: Ambiente e Verde, Ciclo dei rifiuti, Transizione Ecologica, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Decoro Urbano e Pulizia della Città, Educazione Ambientale, Sviluppo e Recupero delle periferie, Raccordo con gli altri enti locali e Relazioni istituzionali, Borgate. Laureato in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato. Da sempre attento alle dinamiche ambientali, ha maturato una lunga esperienza nel mondo del volontariato e dell’associazionismo locale.

“Il mio personale benvenuto, dei colleghi della Giunta e dei Consiglieri comunali di maggioranza al nuovo assessore. Svolgerà, di concerto con tutti noi, un ruolo strategico nelle scelte ambientali della nostra città. Grazie a Domenico Dagnelli per il lavoro effettuato in questi mesi, ma purtroppo si è dimesso dall’incarico per motivi strettamente personali”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito. “Ringrazio tutto il Movimento 5 Stelle e il Sindaco per la fiducia riposta in me. Sono consapevole che il percorso sarà impegnativo, ma sono pronto a rimboccarmi le maniche e a lavorare con tutti voi per rendere la nostra città un luogo più verde, più sostenibile e più vivibile per tutti”, le prime parole dell’assessore Vincenzo Sforza.