Quando si pensa agli abbinamenti con i vini bianchi, le prime immagini che si affacciano alla mente vedono in primo piano piatti a base di pesce, ma anche gli stuzzichini salati tipici dell’aperitivo. Tutto fantastico, non ci sono dubbi, ma se si vuole lasciare davvero un segno nei ricordi dei propri ospiti – obiettivo centrale quando, per esempio, si punta a sedurre con il buon cibo e il buon bere – bisogna fare un passo oltre e considerare anche gli abbinamenti con le verdure. La loro importanza per l’alimentazione e per una vita sana non può non essere celebrata attraverso l’associazione con vini che esaltano il gusto delle varie specie vegetali.

I vini bianchi sono tantissimi – se ti approcci da zero o quasi all’enologia, per avere la certezza di acquistare i migliori fai riferimento a e-commerce verticali storici e referenziati come Tannico – ma non tutti vanno bene con le verdure. Nel momento in cui si inizia a studiare l’abbinamento, bisogna partire da due regole fondamentali. La prima riguarda l’individuazione del profilo gustativo dell’ortaggio, che può essere dolce o amaro. Nei casi in cui si portano in tavola verdure crude, nella scelta del matrimonio enogastronomico bisogna considerare anche i condimenti. Chiariti questi due punti si può iniziare a sottolineare che, quando in tavola sono presenti verdure dal profilo gustativo dolce, per esempio le carote, è bene tirare fuori dalla cantina dei bianchi secchi, come ad esempio lo Chardonnay. Il motivo è molto semplice: perché si possa parlare di armonia, è necessario che la dolcezza del contorno di verdure venga adeguatamente contrastata.

Per la stessa ragione, quando il contorno è a base di verdure amare, tra cui gli spinaci, o di legumi con la medesima peculiarità è bene presentare ai propri ospiti vini bianchi profumati e corposi. I già citati vini bianchi acidi sono altresì perfetti come accompagnamento a piatti di verdure particolarmente conditi. Il buon livello di acidità, infatti, ha un piacevole effetto sgrassante. Nei casi in cui, invece, si ha intenzione di valorizzare un vino bianco aromatico, per esempio un ottimo Gewürztraminer come Cantina Tramin, si può dare vita a un abbinamento gustativo straordinario con verdure come i fiori di zucca, anch’essi noti per il loro ottimo profilo aromatico. Ottimi, in generale, tutti i piatti di verdure conditi con spezie.