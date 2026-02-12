Contattaci al 3286684015
    Visita del Governatore Antonio Bellisario Braia al Rotary Club di Cerignola e Reali Siti

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Il Rotary Club di Cerignola e Cinque Reali Siti ha accolto con grande entusiasmo la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2021 Puglia e Basilicata, Antonio Bellisario Braia, in un incontro che ha rappresentato un importante momento di confronto, condivisione e ispirazione per tutti i soci. Nel corso della serata, il Governatore ha ribadito il valore fondamentale del Rotary come rete di donne e uomini che mettono a disposizione della comunità le proprie competenze, conoscenze e connessioni professionali per generare impatto concreto e duraturo. Un impegno che si traduce in azioni e progetti capaci di rispondere ai bisogni del territorio, promuovendo solidarietà, sviluppo e coesione sociale. Il Rotary, ha sottolineato Braia, è soprattutto “donarsi agli altri”: un servizio che nasce dalla responsabilità personale e si rafforza nella dimensione collettiva del Club, dove ogni socio contribuisce con la propria esperienza e il proprio talento alla costruzione di un bene comune. La visita ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare le iniziative del Rotary Club di Cerignola, testimoniando la vitalità e la capacità progettuale del sodalizio nel territorio. Un momento di rinnovato entusiasmo che conferma l’impegno del Club nel proseguire con determinazione il proprio cammino di servizio, nel segno dei valori rotariani.

