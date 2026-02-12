Visita del Governatore Antonio Bellisario Braia al Rotary Club di Cerignola e Reali Siti

Il Rotary Club di Cerignola e Cinque Reali Siti ha accolto con grande entusiasmo la visita ufficiale del Governatore del Distretto 2021 Puglia e Basilicata, Antonio Bellisario Braia, in un incontro che ha rappresentato un importante momento di confronto, condivisione e ispirazione per tutti i soci. Nel corso della serata, il Governatore ha ribadito il valore fondamentale del Rotary come rete di donne e uomini che mettono a disposizione della comunità le proprie competenze, conoscenze e connessioni professionali per generare impatto concreto e duraturo. Un impegno che si traduce in azioni e progetti capaci di rispondere ai bisogni del territorio, promuovendo solidarietà, sviluppo e coesione sociale. Il Rotary, ha sottolineato Braia, è soprattutto “donarsi agli altri”: un servizio che nasce dalla responsabilità personale e si rafforza nella dimensione collettiva del Club, dove ogni socio contribuisce con la propria esperienza e il proprio talento alla costruzione di un bene comune. La visita ha rappresentato anche l’occasione per valorizzare le iniziative del Rotary Club di Cerignola, testimoniando la vitalità e la capacità progettuale del sodalizio nel territorio. Un momento di rinnovato entusiasmo che conferma l’impegno del Club nel proseguire con determinazione il proprio cammino di servizio, nel segno dei valori rotariani.

Questo slideshow richiede JavaScript.