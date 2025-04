“Vite segnate”, presentato a Cerignola l’ultimo libro di Domenico Farina

Ha visto la luce l’ultima opera di Domenico Farina, avvocato di professione e «scrittore per diletto», com’è solito definirsi. Torna infatti nelle librerie con «Vite segnate», un legal thriller edito da Youcanprint. Protagonista della vicenda è nuovamente Franco Alberti, dinamico avvocato tanto innamorato della toga quanto dei viaggi e del mare. Mare che è sullo sfondo, l’Adriatico che bagna la ridente (e immaginaria) cittadina di Sari. Dall’altra parte della barricata c’è Michele Rossi, un giovane disoccupato senza un centesimo in tasca e, quasi per gioco, avviato al piccolo crimine. Fino a quando, ad un certo punto, è coinvolto in una rapina finita male e le cose precipitano: l’arresto, il carcere e un processo con diverse fasi drammatiche.

L’autore ha presentato il libro alla sua città nella serata di sabato 5 aprile, presso la libreria ‘L’Albero dei fichi’, dialogando con il giornalista Natale Labia. Davanti al numeroso uditorio, Farina parte dalla storia narrata per dire poi la sua su quanto, a suo modo di vedere, la giustizia italiana sia diventata un mondo in cui muoversi è sempre più complicato. «Ho sempre detto che, quando qualcuno scrive qualcosa, non lo fa inventandosi tutto, ma con degli agganci al proprio vissuto – afferma a lanotiziaweb.it -. Ritengo che Alberti sia il mio prototipo di avvocato. È un professionista che tutela i deboli, una persona innamorata del mare, della sua famiglia, della vita, quindi è probabilmente una mia trasposizione. Non saprei dire se in Franco Alberti c’è quello che sono riuscito ad essere o quello che non sono riuscito ad essere. Ma è sicuramente il tipo di avvocato che a me piace, che a volte non prende un centesimo da un cliente che non è in condizione di pagare, cosa che faccio anch’io, per recuperare, un po’ alla Robin Hood, da clienti più facoltosi. È un avvocato che sa stare al mondo, in mezzo alla strada, perché ritengo che gli avvocati debbano avere molto marciapiede per poter funzionare davvero. Devono conoscere problemi e problematiche della vita, devono conoscere la gente, e Alberti appartiene a questa categoria. È uno che non ha paura di affrontare le difficoltà della professione, i problemi delle persone, che riesce anzi a viverli in modo positivo».

Fra le righe dell’opera non sfugge quella che è una denuncia verso un sistema giudiziario italiano che ha diverse cose che non vanno: «Ho chiesto a ChatGPT di fare un sunto del mio libro, ottenendo come risposta che si tratta di un romanzo in cui si affrontano i problemi e i mali della giustizia. Credo che, essendo un legale, in quello che scrivo emergano diversi aspetti della mia vita quotidiana, ergo anche di una giustizia italiana con cui ho a che fare e che non sta funzionando come dovrebbe. È ovvio che non posso, attraverso un racconto, suggerire delle soluzioni e dire come la penso, come invece faccio durante le presentazioni. Però il libro scatta una fotografia di un mondo, quello della giustizia italiana, che soffre dei problemi. E ne soffre soprattutto l’utenza». In conclusione, Domenico Farina preannuncia che Franco Alberti avrà ancora il suo bel da fare: «Il mio cantiere è sempre in attività. La figura di Franco Alberti mi piace tanto perché dà vita a storie che si arricchiscono di volta in volta. Ci sono diverse idee, ma sono anche momenti in cui ci si mette subito dietro una Lettera 32 o davanti a un PC e si scrivono cose, magari lasciate a metà, riviste, corrette, riscritte, e via dicendo. Resta comunque il fatto che Franco Alberti è il faro del mio scrivere quotidiano».

Questo slideshow richiede JavaScript.