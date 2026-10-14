“Welcome in your Labyrinth” il nuovo profumo di Unico perfume®

Complessa, decisa e raffinata, “Welcome in your Labyrinth” la nuova opera d’arte olfattiva di Unico perfume®, il brand di profumeria artistica fondato dai nasi profumieri Giuseppe Amorese e Federica Russo. «Benvenuto nel tuo Labirinto» è l’invito che Unico perfume® rivolge a chi sceglie di indossare il nuovo profumo. Un labirinto dell’anima in cui perdersi diventa il modo più autentico per ritrovarsi, riconoscersi e riscoprire ciò che rende ognuno di noi Unico. Una profonda composizione olfattiva. Come tutte le creazioni del brand, “Welcome in your Labyrinth” è un Extrait de Parfum unisex, nel formato da 30 ml. La composizione si sviluppa come un percorso ricco di contrasti, immagini evocative e inattese trasformazioni: in apertura, nubi elettriche al tabacco, bosco umido e fresco, raggio di luce caldo, gocce di liquirizia. Nel cuore, succoso ribes nero, carnosa rosa selvatica e dolci venti di porpora. Nel fondo, catrame di betulla, cuoio, oud, polvere di stelle e profondità di verdi. Ottobre 2026 è il mese del lancio del profumo in Italia e nel Mondo, presso le profumerie autorizzate e sul sito web ufficiale del brand: www.unicoperfume.com.

Unico perfume®: quando il profumo diventa opera d’arte

Fondato nel 2018, Unico perfume® nasce nell’arte, tra la sensibilità e la visione creativa di Giuseppe Amorese e di Federica Russo, entrambi originari di Cerignola e oggi attivi a Roma. Il brand è dedicato alla memoria del padre di Giuseppe, il dott. Francesco Saverio Amorese. La dimensione artistica è il cuore pulsante del progetto. Ogni fragranza nasce esclusivamente dalle mani e dalla visione dei suoi fondatori, che seguono personalmente ogni fase del processo creativo: dalla composizione olfattiva alla realizzazione delle grafiche, dalle fotografie ai video, fino allo sviluppo dei profondi concetti che ispirano e accompagnano ciascuna creazione. Un approccio che supera la dimensione puramente cosmetica del profumo per trasformarlo in un linguaggio espressivo, capace di raccontare emozioni e visioni senza tempo. Con “Welcome in your Labyrinth”, Unico perfume® presenta la sua quinta creazione olfattiva, dopo “Unico”, “Proibito”, ”ImPossibile” e “ABCBA new alphabet”. Un nuovo profumo che prosegue un percorso indipendente e non convenzionale, lontano dalle logiche dell’omologazione e dalle formule dettate dal mercato. La filosofia del brand rimane fedele alle proprie origini: creare senza compromessi, seguendo una visione autentica, coraggiosa e profondamente artistica, per invitare ogni persona a riconoscere e celebrare la propria unicità.

Le fragranze del brand sono distribuite in Italia e all’estero, in Paesi quali: Brasile, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Stati Uniti, Oman, Angola, Spagna, Palestina e Arabia Saudita. In Italia sono presenti in diverse città, tra cui Napoli, Barletta, Bologna, Benevento, Vibo Valentia, Roma e Cerignola. Una curiosità che rende la storia di Unico perfume® particolarmente significativa per Cerignola: Giuseppe Amorese e Federica Russo sono i primi nasi profumieri originari di Cerignola e Unico perfume® è il primo brand di profumi nella storia della città.

Il Cuore: la firma artistica di Unico perfume®

A rendere immediatamente riconoscibile ogni creazione è anche il suo elemento più iconico: il tappo a forma di cuore, interamente lavorato a mano e ispirato alla scultura più rappresentativa dell’artista internazionale Giuseppe Amorese. Non un semplice dettaglio estetico, ma una vera e propria opera d’arte. Il Cuore come simbolo della propria personalità. Un elemento distintivo che esprime la volontà di fondere arte visiva e arte olfattiva in un’unica esperienza. Perché, nella visione di Unico perfume®, un profumo non è soltanto una fragranza da indossare: è un’opera da vivere, un’espressione della propria essenza. “You are Unico”. È questo il messaggio che accompagna ogni creazione del brand: un invito a riconoscere e celebrare, senza compromessi, la propria unicità.

UNICO PERFUME®

opere d’arte olfattive.

Senza limiti e senza tempo.

www.unicoperfume.com