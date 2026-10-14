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“Welcome in your Labyrinth” il nuovo profumo di Unico perfume®

Un labirinto in cui perdersi per scoprire e celebrare la propria unicità, ideato da Giuseppe Amorese e Federica Russo

Redazione
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Complessa, decisa e raffinata, “Welcome in your Labyrinthla nuova opera d’arte olfattiva di Unico perfume®, il brand di profumeria artistica fondato dai nasi profumieri Giuseppe Amorese e Federica Russo. «Benvenuto nel tuo Labirinto» è l’invito che Unico perfume® rivolge a chi sceglie di indossare il nuovo profumo. Un labirinto dell’anima in cui perdersi diventa il modo più autentico per ritrovarsi, riconoscersi e riscoprire ciò che rende ognuno di noi Unico. Una profonda composizione olfattiva. Come tutte le creazioni del brand, “Welcome in your Labyrinthè un Extrait de Parfum unisex, nel formato da 30 ml. La composizione si sviluppa come un percorso ricco di contrasti, immagini evocative e inattese trasformazioni: in apertura, nubi elettriche al tabacco, bosco umido e fresco, raggio di luce caldo, gocce di liquirizia. Nel cuore, succoso ribes nero, carnosa rosa selvatica e dolci venti di porpora. Nel fondo, catrame di betulla, cuoio, oud, polvere di stelle e profondità di verdi. Ottobre 2026 è il mese del lancio del profumo in Italia e nel Mondo, presso le profumerie autorizzate e sul sito web ufficiale del brand: www.unicoperfume.com.

Unico perfume®: quando il profumo diventa opera darte

Fondato nel 2018, Unico perfume® nasce nell’arte, tra la sensibilità e la visione creativa di Giuseppe Amorese e di Federica Russo, entrambi originari di Cerignola e oggi attivi a Roma. Il brand è dedicato alla memoria del padre di Giuseppe, il dott. Francesco Saverio Amorese. La dimensione artistica è il cuore pulsante del progetto. Ogni fragranza nasce esclusivamente dalle mani e dalla visione dei suoi fondatori, che seguono personalmente ogni fase del processo creativo: dalla composizione olfattiva alla realizzazione delle grafiche, dalle fotografie ai video, fino allo sviluppo dei profondi concetti che ispirano e accompagnano ciascuna creazione. Un approccio che supera la dimensione puramente cosmetica del profumo per trasformarlo in un linguaggio espressivo, capace di raccontare emozioni e visioni senza tempo. Con “Welcome in your Labyrinth, Unico perfume® presenta la sua quinta creazione olfattiva, dopo “Unico”, “Proibito, ”ImPossibile” e “ABCBA new alphabet. Un nuovo profumo che prosegue un percorso indipendente e non convenzionale, lontano dalle logiche dell’omologazione e dalle formule dettate dal mercato. La filosofia del brand rimane fedele alle proprie origini: creare senza compromessi, seguendo una visione autentica, coraggiosa e profondamente artistica, per invitare ogni persona a riconoscere e celebrare la propria unicità.

Le fragranze del brand sono distribuite in Italia e all’estero, in Paesi quali: Brasile, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Iran, Stati Uniti, Oman, Angola, Spagna, Palestina e Arabia Saudita. In Italia sono presenti in diverse città, tra cui Napoli, Barletta, Bologna, Benevento, Vibo Valentia, Roma e Cerignola. Una curiosità che rende la storia di Unico perfume® particolarmente significativa per Cerignola: Giuseppe Amorese e Federica Russo sono i primi nasi profumieri originari di Cerignola e Unico perfume® è il primo brand di profumi nella storia della città.

Il Cuore: la firma artistica di Unico perfume®

A rendere immediatamente riconoscibile ogni creazione è anche il suo elemento più iconico: il tappo a forma di cuore, interamente lavorato a mano e ispirato alla scultura più rappresentativa dell’artista internazionale Giuseppe Amorese. Non un semplice dettaglio estetico, ma una vera e propria opera d’arte. Il Cuore come simbolo della propria personalità. Un elemento distintivo che esprime la volontà di fondere arte visiva e arte olfattiva in un’unica esperienza. Perché, nella visione di Unico perfume®, un profumo non è soltanto una fragranza da indossare: è un’opera da vivere, un’espressione della propria essenza. “You are Unico”. È questo il messaggio che accompagna ogni creazione del brand: un invito a riconoscere e celebrare, senza compromessi, la propria unicità.

UNICO PERFUME®

opere d’arte olfattive.

Senza limiti e senza tempo.

www.unicoperfume.com

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