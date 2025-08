West Nile: dal comune di Cerignola alcune precauzioni, senza allarmismi

Dopo la recente positività di un cavallo di un allevamento dell’agro di Manfredonia al virus West Nile, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Foggia ha diramato una circolare a tutti i Sindaci della Capitanata con le indicazioni per prevenire la diffusione dell’infezione. Si chiede – si legge nella nota dell’Asl – di rimuovere dai giardini contenitori quali barattoli vuoti, sottovasi, contenitori senza coperchi, oltre ad anfore ornamentali e giochi per bambini. Per quanto riguarda invece acquitrini, canalizzazioni a cielo aperto, bacini perenni, riserve per l’approvvigionamento idrico degli orti urbani, risaie, cisterne, depuratori, vasche e fontane ornamentali con acque ferme e grondaie va agevolato – si legge ancora nella circolare dell’Asl – lo scorrimento delle acque evitando il ristagno. Infine, l’Asl di Foggia raccomanda l’utilizzo di misure di protezione individuale come repellenti, zanzariere e altri accorgimenti utili a evitare le punture di zanzare. L’amministrazione ha predisposto, inoltre, delle disinfestazioni mirate e straordinarie su tutto il territorio comunale che si aggiungeranno alle attività già previste per il mese di agosto e i primi giorni di settembre. Questo il calendario del servizio:

mercoledì 6 agosto, disinfestazione adulticida a partire dalle ore 23:00

giovedì 7 agosto, disinfestazione antilarvale a partire dalle ore 5:00

mercoledì 20 agosto, disinfestazione adulticida a partire dalle ore 23:00

mercoledì 3 settembre, disinfestazione adulticida a partire dalle ore 23:00

giovedì 4 settembre, disinfestazione antilarvale a partire dalle ore 5:00

“La salute dei cittadini è la nostra priorità assoluta. Per questo motivo, in stretta collaborazione con i competenti uffici dell’Asl Foggia, abbiamo predisposto un piano di attività che si articola in diverse fasi, mirate sia alla sensibilizzazione della popolazione che a interventi diretti sul territorio. Il servizio, che sarà attuato con un calendario di interventi anche straordinari, prevede in particolare la disinfestazione e il controllo larvicida”, ha affermato l’assessore all’Ambiente Vincenzo Sforza.