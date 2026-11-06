“WorkUP”: 577 posizioni aperte con una forte spinta per Commercio, Artigianato e Edilizia

Segnali di vivacità e mutamento nelle richieste di personale delle aziende del territorio. Dall’analisi dei dati presenti nell’ultima edizione di WorkUP, si conferma un mercato del lavoro dinamico, capace di compensare la fine delle spinte stagionali del turismo con una forte ripresa del commercio, dell’artigianato e della filiera delle costruzioni. Si evidenzia un aumento delle posizioni lavorative che passano dalle 560 unità registrate nel report del 23 ottobre 2026 alle attuali 577 unità (+17 posizioni). Al vertice della classifica si consolida “Costruzioni, Impianti e Immobiliare” con 146 unità richieste, con un aumento di quasi il 50% del numero di posizioni rispetto al precedente report. Tra i principali pilastri dell’occupazione del periodo si afferma inoltre “Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio” con 142 unità. Si conferma inoltre il trend positivo di Servizi turistici, culturali e ristorazione che, pur con una riduzione delle richieste (103 unità), si conferma uno tra i settori di principale sviluppo occupazionale del territorio.

Su WorkUP sono inoltre presenti le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Nella sezione Eventi è presente l’Azione di sistema ITS Academy Puglia Formazione, innovazione, occupazione: giornate territoriali di orientamento con le 11 Fondazioni ITS Academy della Puglia e i Centri per l’impiego. L’iniziativa, rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi quinte, alle persone diplomate disoccupate o occupate è in programma, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, nelle seguenti date:

12 novembre, a Bisceglie

24 novembre, a Foggia

27 novembre, a Monopoli,

Per scoprire le Fondazioni ITS, è stata predisposta una Guida informativa disponibile a questo link https://drive.google.com/file/ d/ 1UolriDMpVk5dJnnS5wSYJQVaZEFMO 935/view

Nella sezione dedicata alle offerte EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, sono presenti 446 posizioni aperte, selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, a cui è possibile candidarsi accedendo al portale EURES. WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/ accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Per scoprire meglio il mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego è possibile seguire la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.