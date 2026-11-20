Nella nuova istantanea del mercato del lavoro tracciata da WorkUP, relativa alle province Bari, BAT e Foggia, si evidenzia un significativo riequilibrio tra i settori: mentre si ridimensiona la spinta del comparto turistico-ricettivo, tornano a crescere con decisione i servizi alle imprese, il manifatturiero e il commercio. Al primo posto si afferma l’area Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio con 149 unità, superando il comparto Costruzioni, Impianti e Immobiliare (133 unità). Sul terzo gradino del podio si attesta la crescita del settore Industria, Produzione e Metalmeccanico (da 48 a 83 unità), confermando una ritrovata vitalità del settore produttivo. Degno di nota è l’incremento di Servizi amministrativi, contabili e professionali che si colloca tra i primi posti con 62 posizioni lavorative. Su WorkUP sono inoltre presenti le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Nella sezione dedicata alle offerte EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, sono presenti 384 posizioni aperte, selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, a cui è possibile candidarsi accedendo al portale EURES. WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/ accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Per scoprire meglio il mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego è possibile seguire la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.