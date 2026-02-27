“Workup” (Centri Impiego Bari, Bat e Foggia): disponibili 3000 posti di lavoro

Anche in questo nuovo numero di WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia, il settore del turismo e dei servizi collegati si conferma protagonista del mercato occupazionale negli ambiti territoriali di riferimento. Secondo gli ultimi dati elaborati, la domanda di personale si concentra in maniera netta nei settori legati alla leisure economy (accoglienza, al turismo e ristorazione). Le richieste di personale, raccolte dai 24 Centri per l’Impiego dell’area nord della Puglia, mostrano infatti un dinamismo costante nel settore turistico dall’inizio del 2026, con quasi il 40% della domanda di lavoro rivolta a profili legati al sistema turistico-ricettivo. Anche in questa rilevazione di fine febbraio, i servizi turistici, culturali e della ristorazione, insieme ai servizi ricreativi e di intrattenimento, guidano la classifica delle aree occupazionali, con 2.377 posizioni ricercate dalle imprese del nord Puglia. Di seguito il dettaglio delle persone da assumere:

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1249.

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 1128.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 210.

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 90.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 81.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 71.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 53.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 39.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 34.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 20.

● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 20.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 5.

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero:1.

All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Nella sezione concorsi sono attivi tre maxi bandi nelle Forze dell’Ordine italiane, finalizzati alla selezione di oltre 3.000 unità da avviare alle specifiche Scuole di Formazione. Tra gli eventi, arriva Io lavoro in Puglia-Talent Day 2026, nato dalla collaborazione con Camera di Commercio di Bari-Bat, Regione Puglia, Sviluppo Lavoro Italia SpA e Re.Na.IA Rete Nazionale Istituti Alberghieri. L’evento si terrà martedì 10 marzo a Bari, presso la Fiera del Levante, ed è interamente dedicato al settore Ho.Re.Ca. (Hotellerie, Restaurant, Café/Catering).

Su WORKUP c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Tutte le informazioni sui profili professionali e sulle modalità di partecipazione all’evento, sono disponibili a questo link. La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. È possibile approfondire la conoscenza del mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego seguendo la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.