“WorkUP”: costruzioni e servizi sociosanitari guidano la ricerca di personale nelle province di Bari, BAT e Foggia

Nella nuova edizione di WorkUP si evidenzia una marcata ridistribuzione della forza lavoro a favore dei settori produttivi e dei servizi alla persona nelle province di Bari, BAT e Foggia. I dati evidenziano infatti una spiccata concentrazione dell’occupazione in settori chiave quali edilizia, produzione industriale e servizi alla persona. Su un totale di 475 unità complessive, Costruzioni, Impianti e Immobiliare si conferma il settore trainante con 104 unità (pari a circa il 22% del totale). Al secondo posto si attesta Industria, Produzione e Metalmeccanico (73), a cui seguono Servizi socio-sanitari ed educativi (66) e Servizi turistici, culturali e ristorazione (59 unità). Segnali positivi emergono dal commercio che passa da 33 unità della precedente rilevazione alle attuali 56 posizioni lavorative.

Nella sezione Eventi di WorkUP si segnala Uniba Job Day Economia, iniziativa organizzata dall’Agenzia per il Placement dell’Università degli Studi Bari, dedicata a studentesse, studenti, laureate e laureati dell’area economica, in programma martedì 13 ottobre presso il Campus di Economia (Largo Abbazia Santa Scolastica, 53). Durante il recruiting day, gli operatori ARPAL Puglia saranno presenti con un desk di orientamento dedicato. Su WorkUP sono inoltre presenti le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Su WorkUP, è presente anche uno spazio dedicato alle offerte in Europa selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego, con 217 posizioni aperte a cui è possibile candidarsi accedendo al portale EURES. Nella sezione eventi EURES si segnala la ricerca di profili per la stagione invernale 2026/2027 in Austria (in particolare negli stati federali di Vorarlberg e Tirolo) per il tramite del Servizio Pubblico per l’impiego austriaco AMS e della rete EURES austriaca ed italiana. È possibile visionare le offerte e scoprire le modalità di candidatura qui. WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/ accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Per scoprire meglio il mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego è possibile seguire la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.