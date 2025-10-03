Contattaci al 3286684015
    HomeNotizieProvinciaWORKUP: il nuovo report dei Centri impiego Bari, Bat e Foggia

    WORKUP: il nuovo report dei Centri impiego Bari, Bat e Foggia

    Un inedito prodotto editoriale su opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni proposti dai Centri per l’impiego di ARPAL Puglia

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Trovare lavoro è un vero e proprio esercizio, esattamente come un allenamento in palestra. Da questo concept nasce WORKUP, il nuovo format editoriale dei Centri per l’impiego ARPAL Puglia, degli ambiti Bari e Foggia-Bat, pensato per guidare l’utenza alla ricerca attiva di opportunità lavorative. WORKUP vuole essere la bussola digitale per lo scouting occupazionale, sviluppata con un approccio “persone al centro” per avvicinare i servizi dei Centri per l’Impiego ai bisogni concreti dei cittadini. Dinamismo e sincronicità sono le parole chiave del progetto, realizzato per promuovere in tempo reale l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Il format si distingue per la varietà e l’aggiornamento costante dei contenuti, dedicati a diverse tipologie di target e organizzati in sezioni:
    ● Dati di sintesi.
    ● Opportunità di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia.
    ● Offerte in Evidenza e Opportunità per Categorie Protette (Collocamento Mirato).
    ● Lavoro in Europa con la rete EURES.
    ● Eventi.
    ● Concorsi e selezioni.
    ● Chiedilo ai CPI: le domande degli utenti e le risposte degli operatori.
    ● Contatti e link utili.
    Nella prima edizione di WORKUP si evidenziano i seguenti dati:
    ● 1200 posizioni sulle tre province.
    ● 41 posizioni per persone con disabilità e altre categorie protette.
    ● 73 posizioni per lavorare in Europa (EURES).
    Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES sono presenti sul portale dedicato. Nella sezione Concorsi e Selezioni si segnala:
    ● il Servizio Civile Agricolo e Ambientale con 128 progetti nelle 3 province;
    ● il Maxi avviso ASMEL 2025 per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

    WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171
    I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione per fornire indicazioni sulle candidature e per supportare le aziende che cercano personale con servizi dedicati. Cercare lavoro, con WORKUP, diventa un’attività facile e intuitiva, proprio come sfogliare le pagine di un giornale.

