WORKUP: il nuovo report dei Centri impiego Bari, Bat e Foggia

Trovare lavoro è un vero e proprio esercizio, esattamente come un allenamento in palestra. Da questo concept nasce WORKUP, il nuovo format editoriale dei Centri per l’impiego ARPAL Puglia, degli ambiti Bari e Foggia-Bat, pensato per guidare l’utenza alla ricerca attiva di opportunità lavorative. WORKUP vuole essere la bussola digitale per lo scouting occupazionale, sviluppata con un approccio “persone al centro” per avvicinare i servizi dei Centri per l’Impiego ai bisogni concreti dei cittadini. Dinamismo e sincronicità sono le parole chiave del progetto, realizzato per promuovere in tempo reale l’incontro tra offerta e domanda di lavoro. Il format si distingue per la varietà e l’aggiornamento costante dei contenuti, dedicati a diverse tipologie di target e organizzati in sezioni:

● Dati di sintesi.

● Opportunità di lavoro nelle province di Bari, BAT e Foggia.

● Offerte in Evidenza e Opportunità per Categorie Protette (Collocamento Mirato).

● Lavoro in Europa con la rete EURES.

● Eventi.

● Concorsi e selezioni.

● Chiedilo ai CPI: le domande degli utenti e le risposte degli operatori.

● Contatti e link utili.

Nella prima edizione di WORKUP si evidenziano i seguenti dati:

● 1200 posizioni sulle tre province.

● 41 posizioni per persone con disabilità e altre categorie protette.

● 73 posizioni per lavorare in Europa (EURES).

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES sono presenti sul portale dedicato. Nella sezione Concorsi e Selezioni si segnala:

● il Servizio Civile Agricolo e Ambientale con 128 progetti nelle 3 province;

● il Maxi avviso ASMEL 2025 per la formazione e aggiornamento di 37 elenchi di idonei alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171

I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione per fornire indicazioni sulle candidature e per supportare le aziende che cercano personale con servizi dedicati. Cercare lavoro, con WORKUP, diventa un’attività facile e intuitiva, proprio come sfogliare le pagine di un giornale.