“Workup”: oltre 2000 opportunità di lavoro dai centri impiego di Bari, Bat e Foggia

Il nuovo anno si apre con la conferma del settore turistico come principale leva occupazionale del territorio della Puglia nord. Un segnale chiaro dell’avvio, da parte del sistema imprenditoriale turistico, delle attività di ricerca del personale in vista della prossima stagione estiva. È questa la fotografia restituita dal primo aggiornamento del 2026 di WORKUP, il report bisettimanale dedicato a opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. La domanda complessiva del mercato del lavoro nelle tre province pugliesi si mantiene pressoché invariata rispetto alle ultime analisi e si attesta a 2.268 unità, di cui la metà (1.134) riconducibili al sistema del turismo, della ristorazione e dell’accoglienza. Nella classifica delle aree occupazionali, i servizi ludico-ricreativi, di intrattenimento, artistici e sportivi registrano un incremento significativo: il numero di unità richieste risulta quasi triplicato rispetto alla precedente rilevazione. Resta invariata la domanda di lavoro nel settore Commercio e Artigianato, mentre si registra una flessione nei settori Costruzioni, Impianti e Immobiliare e Industria, Produzione e Metalmeccanico. Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1134.

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 611.

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 188.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 98.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 76.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 46.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 24.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 23.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 18.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 18.

● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 17.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 15.

La sezione Avvisi e Concorsi presenta numerosi bandi di concorso a testimonianza dell’importante domanda occupazionale degli enti pubblici che cercano professionalità sia a livello nazionale che per le proprie diramazioni territoriali. Su WORKUP sono segnalati 20 bandi di concorso con una pluralità di profili professionali e ruoli da ricoprire che, in totale, coprono una richiesta di personale prossima alle 10.000 unità. In particolare si segnalano due concorsi RIPAM-FORMEZ:

● 3.997 assistenti amministrativi per Ministeri ed Enti pubblici;

● 1.340 funzionari per Ministeri ed Enti pubblici.

All’interno di WORKUP trovano spazio le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play. Su WORKUP sono segnalati gli annunci di lavoro EURES, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. La sezione dedicata del report indirizza al portale della rete europea dei servizi per l’impiego da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.