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    “Workup”: oltre 2500 posizioni disponibili. Aperto reclutamento per governanti e addetti alle pulizie nel Turismo

    In evidenza tra le aree occupazionali in crescita, i servizi socio-sanitari ed educativi. Bando Servizio Civile 2026: ricerca di 738 volontari nelle province di Bari, Bat e Foggia

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Continua la trazione turistica nella domanda di lavoro analizzata su WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. In questa edizione è il settore “Servizi turistici, culturali e ristorazione” a guidare la classifica delle posizioni lavorative, con un fabbisogno di 1.023 unità. Se a questo dato si sommano le 597 posizioni per i “Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi”, emerge come il macro-settore dell’accoglienza e del tempo libero rappresenti circa il 64% della richiesta di personale. Oltre al turismo, mostrano segnali di vitalità il comparto “Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio” con 219 posizioni aperte, seguito da “Costruzioni, Impianti e Immobiliare” (179 risorse). Inoltre, su WORKUP è presente un’offerta dedicata al Grande Reclutamento nel settore turistico per personale housekeeping (governanti e addetti alle pulizie per strutture ricettive e di accoglienza turistica). Il Grande Reclutamento per housekeeper permette a chi è interessato di iscriversi alle liste di disponibilità tramite questo link, generando così un elenco di candidati da proporre ai datori di lavoro che cercano personale nel settore.

    Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:
    ● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1023;
    ● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 597;
    ● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 219;
    ● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 179;
    ● Servizi socio-sanitari ed educativi: 147;
    ● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 101;
    ● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 76;
    ● Logistica, Trasporti, Magazzini: 65;
    ● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 60;
    ● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 34;
    ● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 15;
    ● Tessile, abbigliamento e calzaturiero: 13;
    ● ICT, Servizi Digitali, Comunicazione: 5.

    All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Nella sezione Avvisi e concorsi è presente il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. È possibile candidarsi attraverso la piattaforma DOL entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026. Complessivamente, sono richiesti:
    ● 148 volontari nella Bat;
    ● 157 volontari nella provincia di Foggia;
    ● 429 volontari nella provincia di Bari.

    Su WORKUP c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di educatori della prima infanzia per gli asili nido pubblici della città di Helsinki. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti sono presenti a questo link. La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.

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