“Workup”, oltre 3000 posizioni aperte: turismo, Ict e agroalimentare in evidenza

Un territorio orientato in questo periodo verso i settori del tempo libero, dei servizi e della ristorazione. Questo è il dato emerso dalle rilevazioni presenti nell’ultimo aggiornamento dei dati presenti su WORKUP, il report bisettimanale promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. A guidare la classifica delle assunzioni è il comparto dei Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi. Con ben 2.115 posizioni aperte, questo settore copre da solo circa il 64% delle richieste di personale delle aziende, un segno evidente della forte concentrazione di lavoro stagionale legato alle professioni del settore turistico. Non mancano tuttavia segnali positivi dai settori ad alto valore aggiunto e tecnologico. L’ICT e i Servizi Digitali richiedono più di 100 unità lavorative, a conferma della necessità di competenze tecniche e specializzate da parte delle imprese presenti nelle 3 province. Sull’ultima edizione di WORKUP emerge anche la vocazione agricola del territorio, con più di 120 risorse richieste in questo settore, dove spiccano le offerte di un’impresa agroalimentare della BAT per questi profili:

● 120 addetti alla tornitura e lavorazione dei carciofi;

● 70 addetti alla addetti conduzione carrelli elevatori.

Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 2115.

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 290.

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 174.

● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 145.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 133.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 107.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 106.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 83.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 39.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 39.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 32.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 8

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 1.

All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Su WORKUP c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di più di 690 assistenti ed animatori per viaggi di studio all’estero per l’estate 2026 in collaborazione con la ITF-Indipendent teacher’s foundation. Tutte le informazioni sui profili professionali e sulle modalità di candidatura, sono disponibili a questo link. EURES propone anche recruiting per lavori stagionali nel turismo per la prossima stagione estiva, tra cui:

● la ricerca personale per gelaterie italiane in Germania e in Austria con un evento in programma a Trani martedì 24 marzo nella sede della Biblioteca “Giovanni Bovio” a partire dalle ore 17;

● Seize the summer, iniziativa online in programma giovedì 26 marzo 2026 sulla piattaforma degli European Job Days.

La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.