“WorkUP”: oltre 500 offerte di lavoro nelle province Bari, Bat e Foggia

L’elaborazione dei dati presenti nell’ultima edizione di WORKUP mostra un mercato del lavoro dinamico e in espansione verso i settori della ricettività, del turismo e dei servizi professionali-digitali nelle province di Bari, BAT e Foggia con 560 posizioni complessive richieste dalle aziende del territorio. In particolare, si evidenzia la forte crescita del numero di opportunità lavorative nel settore del Turismo e della Ristorazione, triplicate rispetto alla precedente rilevazione (da 59 a 171 unità). Stabile, al secondo posto, il settore Costruzioni, Impianti e Immobiliare con 101 posizioni. Numerose opportunità sono presenti nel terziario e nei servizi aziendali, con la crescita di Servizi amministrativi, contabili e professionali (59) e ICT, Servizi digitali e Comunicazione (22).

Su WorkUP sono inoltre presenti le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Nella sezione Concorsi e selezioni, è presente il Bando per la selezione di 3.767 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale con 97 progetti presenti nelle province di Bari, Bat e Foggia. È possibile presentare la candidatura entro venerdì 6 novembre alle ore 14 a questo link. Nella sezione dedicata alle offerte EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, sono presenti 172 posizioni aperte, selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, a cui è possibile candidarsi accedendo al portale EURES. Tra le novità, promosse da EURES e dalla Commissione Europea, si segnala l’app European Job Days, per scoprire eventi, esplorare opportunità di lavoro e connettere chi cerca lavoro con i datori di lavoro di 31 paesi europei direttamente dal proprio smartphone. Lanciata per celebrare i 15 anni della piattaforma European Online Job Days, l’app è disponibile per il download gratuito sia per dispositivi iOS su App Store sia Android su Google Play.

WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/ accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Per scoprire meglio il mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego è possibile seguire la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.