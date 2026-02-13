Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvincia"Workup": più di 3700 posizioni aperte nei centri impiego di Bari, Bat,...

    “Workup”: più di 3700 posizioni aperte nei centri impiego di Bari, Bat, Foggia oltre che in Italia ed Europa

    Turismo, ristorazione e servizi di animazione i settori con il maggior numero di richieste. EURES in collaborazione con CLUB MED organizza un recruiting day a Bari. Concorso EPSO per 1500 funzionari nelle Istituzioni dell’UE

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Puglia Nord terra d’elezione per gli sbocchi occupazionali nel turismo e nella ristorazione. L’ultimo aggiornamento di WORKUP conferma la forte domanda di lavoro in questi ambiti. È questo quanto emerge dai dati pubblicati su WORKUP, promosso dai Centri per l’Impiego di Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. Nello specifico, il settore dei servizi turistici, culturali e della ristorazione guida la classifica. Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:
    ● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 2342.
    ● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 870.
    ● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 139.
    ● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 130.
    ● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 77.
    ● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 75.
    ● Logistica, Trasporti, Magazzini: 35.
    ● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 24.
    ● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 18.
    ● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 17.
    ● Servizi socio-sanitari ed educativi: 16.
    ● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 14.
    ● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

    All’interno di WORKUP sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Nella sezione concorsi è presente un avviso pubblico per la costituzione di un elenco da cui le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell’Unione Europea potranno assumere quasi 1500 nuovi funzionari. Su WORKUP c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia. Tra gli eventi EURES, il 24 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, si terrà il recruiting day organizzato in collaborazione con Club Med. Tutte le informazioni sui profili professionali e sulle modalità di partecipazione all’evento, sono disponibili a questo link.

    La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. È possibile approfondire la conoscenza del mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego seguendo la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Cronaca

    Cerignola, arrestati tre soggetti per contrabbando di 58 Kg di tabacchi lavorati

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio,...
    Sport

    Trasferte nel Lazio e in Campania per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Entrambe in trasferta le nostre due formazioni impegnate nella serie B femminile di Volley,...
    Attualità

    Chocomoments, presentata la prima festa del cioccolato a Cerignola

    Molto più della gastronomia. La prima edizione della Festa del Cioccolato-ChocoMoments Cerignola, che animerà...
    Cultura

    Grande successo per “Cena con Sorpresa” al ‘Mercadante’ di Cerignola

    Martedì sera il Teatro Mercadante ha vissuto una di quelle serate che restano nel...
    Cronaca

    Ai domiciliari l’anziano che ha sparato ad un dipendente a Cerignola

    I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, nella mattinata odierna, hanno tratto in arresto in...
    Attualità

    Visita del Governatore Antonio Bellisario Braia al Rotary Club di Cerignola e Reali Siti

    Il Rotary Club di Cerignola e Cinque Reali Siti ha accolto con grande entusiasmo...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Cronaca

    Cerignola, arrestati tre soggetti per contrabbando di 58 Kg di tabacchi lavorati

    La Guardia di Finanza di Cerignola, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio,...
    Sport

    Trasferte nel Lazio e in Campania per Pallavolo Cerignola ed Flv

    Entrambe in trasferta le nostre due formazioni impegnate nella serie B femminile di Volley,...
    Attualità

    Chocomoments, presentata la prima festa del cioccolato a Cerignola

    Molto più della gastronomia. La prima edizione della Festa del Cioccolato-ChocoMoments Cerignola, che animerà...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)