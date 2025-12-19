“Workup”: quasi 2500 persone da assumere nelle province Bari, Bat e Foggia

Il turismo come leva che traina l’occupazione nel territorio. È quanto emerge da WORKUP, il report bisettimanale dedicato alle opportunità di lavoro, avvisi, concorsi e selezioni, proposti dai Centri per l’impiego Bari, BAT e Foggia di ARPAL Puglia. WORKUP monitora costantemente l’andamento del mercato occupazionale nelle province di Bari, BAT e Foggia e analizza i dati più aggiornati sull’occupazione. Nel periodo di riferimento, relativo alle ultime due settimane, l’offerta di lavoro nelle tre province pugliesi presenta una flessione rispetto al precedente monitoraggio, attestandosi su 2.495 unità ricercate. Nella classifica delle aree occupazionali, in relazione ai posti di lavoro messi a disposizione, spicca nettamente il settore dei Servizi turistici, culturali e della ristorazione, con oltre 1.100 posizioni aperte, seguito da Costruzioni, impianti e immobiliare e da Servizi ludico-ricreativi. In leggera crescita la domanda di lavoro nel settore Industria, Produzione e Metalmeccanico, mentre si registra un calo marcato nei servizi ludico-ricreativi, di intrattenimento, artistici e sportivi, con circa 600 unità in meno rispetto alla precedente rilevazione. Più contenuta la flessione nei settori Artigianato e Commercio e ICT, servizi digitali e comunicazione. Di seguito il dettaglio delle persone da assumere nelle singole aree occupazionali:

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 1168.

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 301.

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 246.

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 190.

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 187.

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 85.

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 85.

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 69.

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 67.

● Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 49.

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 36.

● Servizi finanziari/credito e assicurativi: 8.

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

All’interno di WORKUP trovano spazio le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Interessante il dato sul collocamento mirato, con 50 risorse richieste dalle imprese della Puglia nord. Nella sezione Eventi di WORKUP è disponibile il calendario degli ultimi appuntamenti del Camper del Lavoro, la postazione mobile di ARPAL Puglia che, in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia, porta i servizi per il lavoro nei Comuni dei Monti Dauni e del Gargano privi di Centri per l’Impiego. Novità nel capitolo Avvisi e Concorsi, dove spiccano 3 bandi di concorso per i Ministeri (Cultura, Lavoro e Politiche Sociali, Imprese e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti) che coprono un totale di quasi 2.000 unità lavorative a tempo indeterminato.

Le offerte di lavoro pubblicate su WORKUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Gli annunci di lavoro EURES, pubblicati sul report, sono presenti sul portale dedicato. WORKUP è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.