“WorkUP”: quasi 500 persone da assumere nelle province Bari, BAT e Foggia

Nell’ultima edizione di WorkUP si evidenzia una buona tenuta dei livelli occupazionali nelle province di Bari, BAT e Foggia, con un totale di 485 posizioni richieste dalle aziende del territorio, un dato sostanzialmente stabile rispetto alla precedente rilevazione. Al vertice della classifica si posiziona il comparto Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi (166 unità), con oltre un terzo del personale ricercato. In seconda posizione si attesta il settore Costruzioni, Impianti, Immobiliare (69 unità), seguito dai Servizi turistici, culturali e ristorazione (55 unità) e dal settore Industria, Produzione, Metalmeccanico (54 unità). Nella sezione Offerte in evidenza di WorkUP sono presenti le liste di pronta disponibilità, in riapertura il 1º ottobre, per i settori del giornalismo, dell’agricoltura, dell’edilizia, della ristorazione e dei lavori di cura.

Su WorkUP sono inoltre presenti le proposte targate #mareAsinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio. Nella sezione eventi EURES si segnala il recruiting day Club Med, dedicato alle opportunità per la stagione invernale per vari profili professionali nel settore della ristorazione e del turismo, in programma giovedì 15 ottobre nella sede del Centro per l’impiego di Bari (via Niceforo,1-3). Per candidarsi alle offerte, è necessario compilare il form online. Sarà possibile partecipare all’iniziativa solo in caso di ricezione della convocazione tramite email.

Su WorkUP, è presente anche uno spazio dedicato alle offerte in Europa selezionate dagli assistenti EURES Regione Puglia, la rete europea dei servizi per l’impiego, con 136 posizioni aperte a cui è possibile candidarsi accedendo al portale EURES. WorkUP è consultabile al link https://www.calameo.com/ accounts/7407171. Le offerte di lavoro pubblicate su WorkUP possono essere consultate integralmente su Lavoro per te Puglia, disponibile anche su Google Play e App Store. Per scoprire meglio il mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego è possibile seguire la pagina Linkedin dedicata. I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.