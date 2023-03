Piano delle Fosse, pulite solo le fosse in vista

In occasione delle giornate del FAI di primavera, in programma lo scorso week-end, le Fosse granarie di Cerignola sono state (finalmente) ripulite dalle erbacce e aperte per le visite. Ma “ci sono fosse e fosse”. A denunciarlo i residenti di via Tripoli Italiana.

Infatti l’ampio monumento non è stato ripulito interamente: la porzione meno in vista, tra via Mascagni e via Madonna SS di Ripalta è stata dimenticata. L’erba è rimasta identica a prima della pulizia totale fatta la scorsa settimana, come si evince dalle foto. “Si tratta di un pezzo non grandissimo – dicono i residenti -. Cosa costava ripulire anche quello? A volte certe scelte risultano davvero incomprensibili”.