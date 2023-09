Un sabato denso di incontri alla Fiera del Libro

Un sabato all’insegna della riflessione e della condivisione, grazie agli appuntamenti della Fiera del Libro di Cerignola. Ad aprire le danze di questa seconda giornata è stata la scrittrice Maria Manuela Mennitti e il suo co-illustratore Lorenzo Tomacelli. Insieme hanno ideato un libro davvero inclusivo e straordinario per il pubblico dei piccoli lettori: “1, 2, 3…arriva Alfabetò”, un In–Book che traduce le storie nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa. È un alfabetario costituito da 21 storie, rappresentato in modo tale da facilitare l’approccio al testo e supportare i soggetti con bisogni comunicativi complessi. Può essere un sostegno creativo per alcuni e un colorato compagno di conoscenza per altri, perché “il lettore non è chi sa tecnicamente leggere, ma chi ha avuto un esperienza emotiva e fantastica della lettura”. Da esperta della comunicazione e professionale logopedista, Maria Manuela Mennitti ha tenuto un vero e proprio incontro informativo e formativo sulle problematiche di comunicazione e sull’uso di testi di supporto come il suo In-book.

Dopo la sua presentazione, al palco culturale ha preso posto lo scrittore Roberto Parisi, autore del romanzo “Sono Morto il 29 febbraio”, Giuseppe Laterza Editore, 2022. È la storia di un ironico protagonista che si prepara al giorno della sua morte, il 29 febbraio di un anno ancora misterioso. Nessuno gli ha dato la certezza di questa notizia, ma una notte ha sognato di vedere sotto la sua abitazione una carta funebre, con il suo nome e la data 29 febbraio. Da quel giorno tutta la sua vita è stata condizionata da questa consapevolezza e la sua esistenza si è alternata tra la pacata rassegnazione e l’ironico divertimento. È un libro coinvolgente e molto riflessivo, racconta Parisi, capace di saper interrogare il lettore su come conduca davvero la propria vita. Chiude l’incontrolasciando al pubblico tre parole fondamentali, quali libertà, consapevolezza e altruismo: “Siate liberi di vivere la vostra vita nel rispetto degli altri, consapevoli di essere i protagonisti della vostra storia. Non aspettate che qualcuno faccia qualcosa per migliorare la vostra vita, ma siate voi i primi a compiere il primo passo e a mostrare generoso altruismo verso gli altri”.

A chiusura di questa seconda intensa mattinata, il Rotary Club di Cerignola ha presentato il suo volume “Storie di uomini e costruzione di una città tra Settecento e Ottocento”, Adda Editore, 2022. L’opera è parte di un progetto che ambisce a custodire la memoria della città e a ripercorrere l’evoluzione delle vicende storiche, urbanistiche e demografiche a cavallo tra Settecento e Ottocento. L’incontro si è soffermato sulla nascita del volume e sull’approfondito studio che ha condotto alla sua scrittura. Sono intervenuti i professori Saverio Russo, Roberta Sassano, Gianfranco Piemontese e Marina Silvestrini.