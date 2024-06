Cerignola si tinge d’azzurro con “Italia in Piazza”

Il Comune di Cerignola organizza “Italia in Piazza”: tre serate dedicate alla visione comunitaria delle partite degli azzurri ai campionati europei di calcio. Il 15, il 20 e il 24 giugno, a partire dalle 21.00, la splendida piazza Duomo si trasformerà in un’arena di tifosi grazie all’allestimento di un maxi schermo. E, oltre alla visione delle partite, sarà possibile gustare una selezione di specialità locali presso gli stand enogastronomici allestiti per l’occasione. L’iniziativa è dell’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella, coadiuvato dal consigliere comunale Francesco Sorbo, ed offrirà ai cerignolani appassionati di calcio l’opportunità di vivere insieme le emozioni delle partite della nazionale. L’evento prevede anche attività e intrattenimenti che garantiranno il divertimento anche di chi non è appassionato di calcio e voglia trascorrere una bella serata in famiglia e con gli amici.

“Immaginiamo una piazza gremita e viva, in cui creare esperienze e ricordi collettivi indimenticabili con lo sfondo del nostro patrimonio storico e identitario, come il Duomo: il cuore della nostra comunità”, commenta il consigliere comunale Francesco Sorbo. L’assessore alle Attività Produttive Sergio Cialdella dichiara: “Con Italia in Piazza vogliamo favorire l’aggregazione della nostra comunità e la condivisione delle emozioni che solo lo sport sa offrire. Invitiamo tutti a partecipare per sostenere insieme la nostra nazionale di calcio e godersi tre bellissime serate all’insegna della convivialità”.