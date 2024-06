Montascale per interni: perché installarli

Nei luoghi pubblici avrete già avuto modo di osservare in azione i montascale. Sono degli strumenti essenziali nella lotta contro le barriere architettoniche e possono aiutare a rendere più inclusivo l’accesso in un gran numero di posti. I montascale si posizionano nelle stazioni, negli ospedali o nelle scuole per permettere a chiunque abbia problemi a muoversi di potersi spostare in completa autonomia. Forse non sapete che esistono anche dei montascale per interni che si possono far realizzare nelle proprie abitazioni private. Possono essere dei macchinari davvero molto utili in un gran numero di situazioni. Nelle prossime righe abbiamo elencato tutto ciò che c’è da sapere sui montascale e sul loro funzionamento.

Presente e futuro

Spesso si finisce per pensare ai montascale solo quando i primi problemi a camminare iniziano a presentarsi, come può capitare ad esempio dopo un incidente che coinvolge le gambe. In realtà i montascale potrebbero essere acquistati anche in previsione del futuro. Con il passare degli anni le gambe e le loro articolazioni non sono più in piena forma come un tempo, e non è raro vedere anziani che iniziano ad avere delle vere e proprie difficoltà quando si tratta di superare delle scale. Per questo motivo chi vive in un palazzo o ha una abitazione con più piani dovrebbe cercare di pensare in prospettiva: avere a disposizione un montascale un domani potrebbe fare la differenza nel mantenere la propria autonomia. Se si abita in un condominio consigliamo di iniziare a fare presente la questione anche agli altri condomini, che potrebbero avere esigenze simili.

Montascale per ogni necessità

Se avete già visto all’opera i montascale spesso posizionati nei luoghi pubblici probabilmente vi sarete trovati di fronte ai modelli con pedana. Si tratta di modelli caratterizzati da un’elevata versatilità, perché possono essere usati anche da chi utilizza la sedia a rotelle. La pedana è priva di rischi perché ha una superficie che impedisce alle ruote di scivolare liberamente durante l’uso. Per gli interni della vostra abitazione potreste invece pensare ai modelli con poltroncina, che hanno dimensioni più compatte. Chi deve usare il montascale si mette comodamente seduto e usando gli appositi pulsanti sale o scende da un piano all’altro. Uno degli aspetti più interessanti dei montascale è la facilità d’utilizzo. Hanno dei semplici tasti con delle icone che indicano le funzioni. Anche chi non è pratico di tecnologia non avrà problemi a comprendere il funzionamento del montascale in pochi istanti.

Dal sopralluogo all’installazione

Se volete iniziare a progettare l’installazione di un montascale vi consigliamo di fare affidamento su delle aziende affidabili e professionali. Di solito il primo passo è quello di effettuare un sopralluogo delle scale, così da verificare quali siano le dimensioni e le caratteristiche della scalinata. Oggi è possibile installare questi strumenti su ogni genere di scala. Il costo può variare in base al modello e alla lunghezza delle scale. Dopo aver effettuato il sopralluogo si passa ai preventivi. L’azienda potrebbe proporre più soluzioni, lasciando al cliente la scelta su che tipo di montascale installare. Infine si passa alla realizzazione vera e propria. Non ci vuole molto tempo per un lavoro di questo tipo.