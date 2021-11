Ares Flv Cerignola travolta ad Otranto della Narconon Melendugno (3-0)

Era una missione complicatissima alla vigilia, il pronostico è stato rispettato: nella settima giornata del girone F di serie B1, l’Ares Flv Cerignola cede nettamente 3-0 ad Otranto con la Narconon Melendugno (25-14; 25-16; 25-11 i parziali). Coach Sarcinella recupera in posto 3 Mantovani, schierando la diagonale Micheletti-Luzzi; laterali Bellapianta e Peruzzi; l’altra centrale Mansi e Galuppi libero. Il tecnico Taurisano risponde con: Mileno in regia e Morone opposto; Kostadinova e Alikaj martelli; Antignano e Alfano sottorete con Luraghi in difesa. Subito 4-0 locale, l’Ares riduce di due lunghezze con Peruzzi e Luzzi, la fuorimano mette giù il 5-4: Melendugno conduce e allunga con l’ace di Antignano (9-5), seguita da Morone. Sull’11-5 Sarcinella chiama a sé le sue ragazze, le salentine scappano via sul 15-6 malgrado il cambio della diagonale fra le ospiti (Puro e Fanizzi), viaggiando spedite verso la conquista del primo set, che arriva con una fast di Antignano.

La Narconon fa valere tutto il suo tasso tecnico, è già 7-0 nelle prime fasi del secondo periodo: le padrone di casa serrano ogni minimo spiraglio in difesa e continuano a martellare soprattutto dalle bande, non disdegnando anche il gioco al centro e le soluzioni vincenti in battuta (12-5). Le sole Luzzi e Bellapianta riescono talvolta a perforare la retroguardia di Melendugno, ma la frazione scivola via senza sussulti particolari con il dominio delle giocatrici della Taurisano, anche se le rossogialloblu rendono leggermente meno vistoso lo scarto.

Non cambia lo spartito della gara: leccesi già in fuga, Flv che non riesce a reagire (4-0); tuttavia Cerignola prova a tener testa (6-4), solo che si rende assai fallosa al servizio. Albano due volte per il 10-5, che causa l’interruzione di Sarcinella, il quale prova ancora a rimescolare le carte nel suo sestetto, senza particolari evidenze. Morone segna il 12-6, imitata da Kostadinova: è lo scatto risolutore per le salentine, perché il vantaggio si dilata fino al 18-6, con vittoria certificata da un attacco out ospite.

Non era certo oggi la partita in cui poter rimediare punti utili alla classifica per l’Ares Flv, sempre ferma a 3 punti e al sesto ko consecutivo: manca forse adesso anche quel mordente e quella voglia che nelle prime partite riusciva a sopperire in qualche caso all’inferiorità tecnica al cospetto di formazioni più attrezzate. Sabato prossimo altro derby e ancora lontano da casa, con avversario Castellana Grotte: confronto cruciale per non sprofondare ulteriormente in classifica.

Ecco il tabellino dell’Ares Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Micheletti 1, Luzzi 7, Bellapianta 9, Peruzzi 2, Mantovani 2, Mansi, Puro, Fanizzi 3, Mancini, Galuppi (libero).