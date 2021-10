Cerignola, blitz antidroga. Sequestrati 15Kg di canapa indica

Un’altra importante attività antidroga dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia dopo la recente operazione “Green Power”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Domenica mattina, in Contrada Posta Pila nelle campagne di Cerignola, gli investigatori dell’Arma hanno in particolare fatto irruzione in un casolare abbandonato adibito ad essiccatoio di canapa indica. Rinvenuti e sequestrati circa 15 kg di canapa indica, prossima ad essere recuperata e poi “piazzata” sul mercato criminale del narcotraffico. Arrestato altresì in flagranza di reato un extracomunitario clandestino, un 23enne originario della Guinea, sorpreso appunto mentre stava recuperando lo stupefacente. Contestata dall’Autorità Giudiziaria di Foggia l’aggravante dell’ingente quantitativo. Dallo stupefacente, infatti, sarebbero state ricavate oltre 80.000 dosi, con un profitto criminale di diverse decine di migliaia di euro. Su disposizione poi del PM di turno, l’arrestato è stato quindi associato al carcere di Foggia, dove è stato interrogato nella mattinata odierna dal GIP del Tribunale di Foggia che, oltre a convalidare l’arresto, ha altresì disposto la relativa custodia cautelare in carcere.

Sono in corso ulteriori indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo per individuare eventuali ulteriori correi del cittadino straniero arrestato. Ancora una volta, Magistratura e Arma dei Carabinieri hanno inferto un duro colpo al narcotraffico nel territorio della Capitanata, a tutela appunto delle Comunità del territorio.