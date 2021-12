Cerignola-Rotonda, il miglior attacco sfida la difesa meno battuta

Con l’appuntamento interno contro il Rotonda, si chiude per l’Audace Cerignola una settimana pregna di significato e di fatiche, presentandosi al turno numero sedici del girone H di serie D. Gli ofantini sono reduci dal pareggio a reti inviolate di Bitonto nel turno infrasettimanale: nonostante l’aggancio in vetta alla classifica da parte del Francavilla, il punto del “Città degli Ulivi” non è stato affatto da disprezzare, perché ha mantenuto in essere la serie utile di risultati e garantito l’indennità da un campo assai ostico e difficile al cospetto di una delle dirette concorrenti alla vittoria finale. Interrotta la striscia di quattro affermazioni consecutive, per mister Michele Pazienza non mancano i cenni positivi, come l’atteggiamento che la squadra ha avuto specie nella seconda parte della ripresa e l’inviolabilità della porta di Tricarico giunta a tre gare consecutive in campionato (quattro se si considera la coppa Italia con Brescia fra i pali). Si torna ad un “Monterisi” che ha spinto circa una settimana fa in maniera calorosa e appassionata i gialloblu verso il primato, un binomio si auspica sempre più forte e sostanziale in ogni occasione interna. La sfida con i prossimi avversari non sarà semplice, in quanto arriva dopo due impegni dispendiosi sia fisicamente che mentalmente e per la buona levatura dei lucani: la caratura però dell’ampio organico dell’Audace può benissimo ovviare alle fatiche, per tornare subito alla conquista del bottino pieno.

In ragione di tutti questi aspetti, il tecnico cerignolano potrebbe operare qualche cambio nell’undici titolare: scontati i tre turni di squalifica, torna a disposizione Sirri in difesa, mentre Longo e Malcore (e in aggiunta anche Achik) si candidano per un posto dal 1′ nel consolidato ormai 4-3-3.

A distanza di 23 anni dalla volta precedente, il Rotonda è stato collocato nel girone H, dopo il brillante settimo posto dalla passata stagione nel raggruppamento I. Chi pensava che la penalizzazione di otto punti inflitta prima della partenza del torneo equivalesse ad una sorta di sentenza sulle sorti dell’annata ha dovuto ben presto ricredersi, poiché i potentini hanno ottenuto ben 25 punti sul campo, con un bilancio di sette vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, l’ultima mercoledì inflitta fra le mura amiche dal Gravina. Team quadrato e insidioso quello guidato da Tommaso Napoli, subentrato dopo appena una giornata a Pepe: fra gli elementi principali, da citare il portiere classe ’91 Polizzi, il difensore spagnolo Ruano e il collega di reparto Giordano, il centrocampista Boscaglia e in avanti Goretta (ex Rende e Taranto) e il brasiliano Ferreira Da Luz, miglior marcatore con otto centri e autore della metà delle segnature dei lupi del Pollino. Il Rotonda arriverà sul Tavoliere forte della retroguardia meno battuta (dieci gol al passivo), sarà stuzzicante il confronto con l’attacco del Cerignola, il più prolifico. Altro dato da non sottovalutare i dodici punti raccolti in esterna (decisamente non pochi) dai biancoverdi, di solito disposti attraverso il 3-5-2.

C’è un precedente fra le due compagini che risale al Campionato Nazionale Dilettanti 1997/98: il 16 novembre 1997 terminò 1-1, rete gialloblu siglata da Michelangelo Palladino. Calcio d’inizio alle ore 15, con la direzione arbitrale affidata al sig. Migliorini, della sezione di Verona.