Fresco di stampa “La Lunga giornata di Pisolina” della cerignolana Adriana Curci

Esce per Planet Book il libro per bambini “La lunga giornata di Pisolina” di Adriana Curci e Agostino Forgione. Pisolina è pronta ad affrontare la sua lunga giornata: tutto ha inizio con un sogno da cui si desta dal richiamo della sveglia. In rapida successione cronologica, si trova ad affrontare le diverse fasi della giornata (14 in tutto) come: andare a scuola, fare la spesa con il papà, giocare con l’amica del cuore o dare un saluto alla nonna (che per lei non deve mai mancare!) e dopo una cena calda ed aver consumato le ultime energie, si ritrova finalmente a letto per una dolce nanna. Il racconto, scritto in rima baciata e corredato da disegni a matita dell’esperta Giulia Bicchielli, include anche un paragrafo con la sola descrizione della protagonista, con l’utilizzo, anche in questo caso, della metrica in rime.

Pisolina è una bambina di 5 anni, vitale, irrefrenabile, talvolta un po’ capricciosa, rispetto a cui lodevole è la pazienza dei suoi genitori! Ma Pisolina è anche dolce, sognatrice e gioiosa! Perché si consiglia la sua lettura? Perché Pisolina, per il suo “modus operandi”, ricorda inequivocabilmente le bambine e i bambini della sua età.

GLI AUTORI

Adriana Curci (Cerignola, 1987) maturità scientifica, laureata in Scienze Pedagogiche e in Scienze della Formazione Primaria, è insegnante nella scuola primaria. Ha collaborato con il coniuge Agostino Forgione alla realizzazione del presente volume.

Agostino Forgione (Caserta, 1984), graduato nocchiere della Marina Militare, per diletto esordisce con Libeccio Edizioni, con cui pubblica nell’aprile 2020 “La vita (senza) rimando”, una raccolta di trentuno componimenti in rima sulla vita, con illustrazioni inerenti a ciascun tema affrontato.