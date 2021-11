Furore (M5S): “Faremo ripartire Cerignola portandola in Europa”

“In questi giorni ho fatto visita al neosindaco di Cerignola Francesco Bonito ed augurato buon lavoro a lui e alla nostra squadra del Movimento 5 Stelle, con l’assessore Olga Speranza e il consigliere Vincenzo Sforza. Sono tante le idee che intendiamo mettere in campo per Cerignola, dalle opportunità del PNRR fino alla possibilità di istituire sportelli al cittadino, dedicati in particolare ai fondi europei in tema di attività produttive e politiche giovanili. Faremo ripartire la città portandola in Europa” dichiara Mario Furore, europarlamentare del MoVimento 5 Stelle.

Nella nuova giunta cittadina è presente il MoVimento 5 Stelle con l’assessore Olga Speranza, delegata ai Bandi europei, PNRR e Pari opportunità. “Il nostro obiettivo – afferma Speranza – sarà quello di formare e dare delle opportunità di studio agli studenti che vorranno approfondire le tematiche importanti che riguardano i bandi europei e in particolare i fondi in arrivo del PNRR. Lo faremo mettendo in condizione gli studenti di formarsi, con professionisti della materia e con viaggi di studio all’estero. Importante sarà l’apertura di uno sportello per i cittadini, per conoscere le opportunità dell’Europa e i bandi che possono essere realizzati sul nostro territorio”.

Dello stesso avviso anche Vincenzo Sforza, consigliere comunale del M5S. “È stata una giornata molto importante, per questo ringrazio Mario Furore per la sua attenzione al nostro territorio, perché stiamo gettando le basi per un dialogo proficuo e costruttivo tra l’amministrazione comunale e il mondo della scuola. Questa forte sinergia risulta indispensabile, con l’arrivo dei fondi del PNRR avvertiamo l’esigenza di formare e specializzare i nostri ragazzi attraverso corsi formativi, stage nei paesi dell’Unione europea, lezioni con professionisti del settore. Per questo attiveremo uno sportello comunale per i bandi europei, in modo che nessuno possa perdere le opportunità che arrivano dall’Europa. Vogliamo formare i professionisti del futuro, questa sarà la nostra mission più importante” conclude Sforza.