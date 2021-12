Aria di festa nel Rotary Club di Cerignola che ha celebrato i quarant’anni della sua costituzione in occasione della tradizionale Festa degli Auguri che annualmente riunisce i soci per lo scambio degli auguri natalizi. La festa si è svolta il 17 dicembre a Villa Demetra, sede sociale del Club, alla presenza di Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto 2120 Rotary di Puglia e Basilicata; S.E. Mons. Luigi Renna, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano; Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola; Domenico Damato, Assistente del Governatore e le autorità rotariane.

Il presidente Francesco Dibiase ed i soci tutti hanno accolto gli ospiti per una serata che non ha mancato di essere all’insegna del Servire per cambiare vite, come ha ricordato Gianvito Giannelli, che ha scritto la prefazione al volume celebrativo Il Rotary a Cerignola-Da quarant’anni al servizio del territorio: “..I quarant’anni di vita di un Rotary Club costituiscono un obiettivo importante che merita di essere adeguatamente festeggiato, perché vogliono dire quarant’anni di amicizie, presenza sul territorio, impegno sociale anche internazionale e sacrifici”. S.E. Mons. Renna ha ricordato la necessità di essere sempre vicini agli ultimi, a chi soffre e chi patisce anche per le conseguenze sociali ed economiche della pandemia che affligge il mondo intero, ringraziando il Club per l’impegno profuso in tal senso con il sostegno alla Caritas diocesana. Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola, ha porto i saluti e auguri personali ed istituzionali al Club.

La Cena degli Auguri è stata l’occasione per la presentazione del progetto Una cittadella per la vita che Luciano Magaldi, socio del Club Umberto Giordano di Foggia, ha condiviso con i presenti a nome dei altri club proponenti di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. La cerimonia si è arricchita della consegna, da parte del Governatore, della onorificenza Paul Harris Fellowship conferita al socio Giusto Masiello per aver contribuito personalmente ad arginare gli effetti del Covid 19 sulla popolazione non solo con generi di prima necessità ma anche e soprattutto con l’acquisto di presidi medici vitali per curarne i malati. Il presidente, Francesco Dibiase, ha inoltre ringraziato il socio Nicola Netti e il dott. Nicola Pergola per aver curato l’edizione del volume Il Rotary a Cerignola-Da quarant’anni al servizio del territorio, strenna natalizia per gli ospiti e soci.