Marco Falaguasta al Roma di Cerignola con “Neanche il tempo per piacersi”

Una satira divertente ed impietosa della società, dei costumi e dei rinnovati linguaggi, dai quali spesso gli “adulti” sono tagliati fuori. Ecco cos’è “Neanche il tempo di piacersi”, lo spettacolo scritto e interpretato da Marco Falaguasta in programma al Roma Teatro di Cerignola domenica 12 dicembre alle 21.00. “Tutto è nato dalla mia esperienza di genitore, racconta Falaguasta. Pur vivendo e lavorando su parole e relazioni, mi sono scoperto jurassico e anacronistico nella relazione con i miei figli e il loro mondo. E sempre più spesso, invece di provare a comprendere i loro codici, mi scopro a giudicare i ragazzi e ad attribuire a loro la colpa delle nostre difficoltà d’interazione. Eppure, noi eravamo i ragazzi degli anni ‘80, quelli che si esaltavano con le immagini di Postal Market, che credevano che gli occhialetti dell’Intrepido avessero i Raggi X. Eppure eccoci qui a commentare, a lamentarci, a fare pensieri da cinquantenni. Allora tanto vale riderci su, così, forse, si rimane un po’ più giovani”.

Il monologo scritto dallo stesso attore insieme ad Alessandro Mancini e Tiziana Foschi, che ne cura anche la regia, è prodotto da Nicola Canonico. Quello di Falaguasta, noto al grande pubblico per le partecipazioni a serie Tv di successo come Centovetrine, Incantesimo, Come un Delfino, il Restauratore, Rimbocchiamoci le maniche, Amore strappato e molto altro, è il quinto appuntamento della rassegna teatrale del Roma Teatro che proseguirà il 15 gennaio con Paola Minaccioni e lo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio”.

Per tutte le info su biglietti e servizi: 338 2511672 – 0885 327570

Costo biglietto:

Intero: €35,00

Over 65 e Forze dell’Ordine: €32,00

Under 25: €27,00