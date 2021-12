Mercoledì 22 dicembre Consiglio comunale con venti punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Cerignola torna a riunirsi in prima convocazione mercoledì 22 dicembre, alle ore 15:30, e in seconda convocazione giovedì 23 dicembre alle ore 16:30. Saranno venti i punti all’ordine del giorno.

Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

Approvazione verbale seduta precedente (2 Dicembre 2021) – Art. 67 Regolamento del Consiglio Comunale.

Approvazione del regolamento per la ripresa audio-video in diretta streaming e on demand delle sedute del consiglio comunale.

Programma comunale per il diritto allo studio (l.R.31/2009). Annualità 2022 – ratifica Delibera Giunta Comunale n. 44 del 09.12.2021..

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Cerignola al 31.12.2020 ex art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

175, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 9

175, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 36.

175 comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto n. 45/2021.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 1922/2021 del Tribunale di Foggia.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 264/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 2237/2021 del Tribunale di Foggia.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 1800/2021 della Corte d’Appello di Bari.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 1914/2021 della Corte d’Appello di Bari.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 334/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 337/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 356/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 357/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 359/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 – Sentenza n. 358/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi ex art. 194 lett. a) D.Lvo 267/2000 Sentenza n. 360/2021 del Giudice di Pace di Cerignola.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (misure adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), sarà consentito l’ingresso in aula consiliare, previa misurazione della temperatura corporea, a coloro che sono in possesso di green pass e con l’uso di D.P.I.