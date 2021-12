Minerali e vitamine, perché sono importanti per le donne

Curare il nostro fisico dovrebbe essere l’imperativo della vita. Non dovremmo mai dimenticarlo, anche quando ancora siamo giovani perché il tempo passa per tutti e anche se in modo lento, ci cambia. Cambiano noi in tutto e per tutto, dall’aspetto ai gusti, e con essi anche gli stili di vita, le esigenze e le necessità, comprese quelle dell’organismo. Ecco perché bisogna sempre ascoltare le richieste che il nostro corpo ci invia perché alcuni segnali non possono essere sottovalutati. La cosa essenziale da fare, quotidianamente, è seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, fatta di vitamine e minerali, che sono il motore del nostro organismo. Sono loro che ci accompagnano nel corso della giornata e ci danno il giusto apporto nutrizionale per affrontare routine ma anche cambiamenti che si prospettano.

Non se ne può fare a meno e quando si palesa qualche carenza, anche minima, non bisogna ignorarla o sottovalutarla. Per stare bene il corpo ha bisogno, infatti, di tutti i nutrienti, ecco perché in questi casi è importante andare ad integrare i minerali e le vitamine di cui siamo carenti. Come? Con gli integratori alimentari che, come suggerisce la parola stessa, vanno a dare un supporto all’organismo. L’integratore donna non è pensato solo per le signore di una certa età, ma sostiene anche il fabbisogno femminile e le esigenze nutrizionali delle più giovani. Dai 20 anni in su le esigenze cambiano e così un multivitaminico può essere un ottimo alleato nei momenti più delicati. A tutto questo ci pensa VitaVi, la startup dedicata all’integrazione alimentare, che con il suo V/Essential Donna 20+ ed i suoi ingredienti mirati, va a colmare le carenze nutritive e fisiologiche delle donne tra i 20 e i 45 anni.

Questo tipo di prodotto, che contiene 9 ingredienti mirati e scientificamente selezionati ad alto dosaggio, di cui quattro a marchio registrato, agisce come coadiuvante nei momenti più delicati della vita di una giovane donne, soprattutto in relazione al ciclo e al periodo mestruale, donando energia, un sostegno al sistema immunitario e regalando benessere generale. Tra gli ingredienti principali lo zafferano affron® che tiene lontano proprio i disturbi del ciclo mestruale e mantiene alto il tono dell’umore. Il folato Quatrefolic®, invece, in gravidanza, contribuisce alla crescita dei tessuti materni mentre le vitamine D e C si occupano di mantenere in salute le ossa e di proteggere il sistema immunitario.