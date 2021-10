Per l’Ares Flv Cerignola la trasferta ad Arzano nella terza giornata di B1

Nella terza giornata del girone F di serie B1, l’Ares Flv Cerignola affronterà la difficile trasferta di Arzano: la sfida si giocherà domani, con prima battuta alle ore 16. Nel precedente incontro, è arrivata la prima sconfitta stagionale per le ragazze allenate dal duo Sarcinella-Leone, dopo il felice esordio di Catania: lo 0-3 per mano della Givova Fiamma Torrese però, può trarre in inganno chi la partita non l’ha vista, perché il sestetto ofantino ha tenuto testa alla forte compagine campana sfiorando la conquista del terzo set che poteva riaprire i giochi. La missione fondamentale del clan rossogialloblu sta proprio nella crescita di un gruppo fortemente votato alla linea verde: i margini di miglioramento su cui insistere si sono evidenziati anche contro le oplontine e, col passare del tempo, arriveranno anche una maggiore consapevolezza e una minore frenesia nei momenti topici. Senza pressioni e senza particolari assilli, lo spirito col quale si sosterrà un confronto negli ultimi anni abituale per il palcoscenico della serie B. I tecnici puntano sulla coppia Bellapianta-Luzzi in prima linea, occhio anche alla giovane e intraprendente Fanizzi, sabato scorso all’esordio da titolare.

Sono 4 i punti conquistati in due turni dalla Luvo Barattoli Arzano: vittoria all’esordio su Palmi, ko subito in rimonta al tie break nella successiva giornata ad opera di Melendugno. La formazione allenata da Antonio Piscopo è un mix fra atlete esperte della categoria e nuove, giovanissime leve da lanciare: fra le giocatrici più rappresentative, si possono citare le bande Aquino e De Siano e la centrale Passante. Al decimo torneo consecutivo in terza serie nazionale, il team napoletano proverà a ritagliarsi il suo spazio col passare delle giornate, con l’aspirazione magari di insidiare le posizioni di rilievo. L’Ares Flv dovrà essere brava a non soffrire la spinta del pubblico locale, con Arzano invece deciso a regalare la seconda gioia ai suoi sostenitori.