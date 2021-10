Portoni bloccati alla Marconi: intervengono i vigili del fuoco

È accaduto stamane a Cerignola, presso i locali che ospitano la scuola Marconi: i dipendenti che dovevano aprile la stessa non sono riusciti perché le serrature risultavano bloccate probabilmente per una manomissione dolosa. Soltanto l’intervento dei vigili del fuoco ha ripristinato la situazione alle 8.45 circa quando alcuni agenti si sono introdotti dal giardino retrostante e dall’interno sono riusciti ad aprire i due portoni principali. Ancora ignote le ragioni di un gesto che ha creato non pochi disagi al plesso scolastico, ai dipendenti, agli alunni e ai genitori.

