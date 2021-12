Premio Industria Felix alla Ecodaunia di Cerignola: 160 imprese premiate in Italia

E’ stato assegnato lo scorso 25 novembre il Premio Industria Felix a 160 imprese italiane. Un premio che parla anche un po’ cerignolano, visto che tra le imprese c’è la Ecodaunia s.r.l. , azienda che si occupa di smaltimento rifiuti. Si tratta delle 160 società di capitali più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del 2021. A ricevere le Alte onorificenze di bilancio della seconda edizione nazionale del Premio Industria Felix – L’Italia che compete, 37esimo evento dalla sua istituzione, sono state il 25 novembre scorso a Roma nell’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli le migliori imprese distinte per settori. L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con i patrocini di Confindustria e Simest, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con la partnership istituzionale di Regione Puglia, con la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Sustainable Development, Egea Commerciale e Plus Innovation.

«Una onorificenza che ci rende fieri ed orgogliosi – ha commentato Vito Manduano, figlio del patron Gerardo, che ha fondato anni addietro l’impresa -. Con l’impegno e la passione che quotidianamente ci mettiamo, si raggiungono anche questi risultati». In tempi non sospetti Gerardo Manduano ha avuto il merito di aver risposto ad una esigenza – quella dello smaltimento dei rifiuti -, diventata poi imprescindibile per aziende e piccoli artigiani. La Ecodaunia è stata fondata nel 1991 e si occupava di trasporti. Alcuni anni più tardi il titolare decise di muovere i primi passi sul fronte raccolta, partendo da zero, fino ad ingrandirsi e ad affiancare nel ’99 anche il recupero; poi lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e tutte le autorizzazioni necessarie per allargare ulteriormente la portata dell’azienda che conta attualmente una quarantina di dipendenti. Oggi Ecodaunia è punto di riferimento per la trasferenza dei rifiuti nel basso Tavoliere. Oggi nell’azienda sono inseriti i figli dell’imprenditore, proprio per dare continuità all’iniziale progetto.

Qui di seguito le aziende premiate per settori

Aerospazio (2): Aerea S.P.A, Officine Meccaniche Aeronautiche S.P.A.. Agroalimentare (6): C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana S.P.A. (Findus), F.Lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.P.A., Nutkao S.R.L., Oropan S.P.A., Phenofarm S.R.L., San Giorgio S.P.A.. Ambiente (18): Ar S.R.L., Argeco S.P.A., B. Energy S.P.A., Cosir S.R.L., Docks Lanterna S.P.A., Eco Sinergie S.C.A.R.L., Ecodaunia S.R.L., Ecologica S.P.A., I.P.S. S.R.L., Ital Argille S.R.L., Nitrolchimica S.P.A., Portamb S.R.L., Progeva S.R.L., R.M.B. S.P.A., Shift S.P.A., Traina S.R.L., Var S.R.L., Verde Vita S.R.L.. Casa (4): Catellani & Smith S.R.L., Dalmine Logistic Solutions S.R.L., Paolini S.P.A., Soft Line S.P.A.. Chimica e Farmaceutica (9): Cer Medical S.R.L., Esseti Farmaceutici S.R.L., Haupt Pharma Latina S.R.L., I.B.N. Savio S.R.L. (Istituto Biochimico Nazionale), Orion Engineered Carbons S.R.L., Procos S.P.A., Savio Industrial S.R.L., Smalticeram Unicer S.P.A., Zoetis Italia S.R.L.. Commercio (8): Bruno S.P.A., C.G.T. S.P.A., Eurovetrocap S.P.A., Gottardo S.P.A., Gruppo Buffetti S.P.A., New Time S.P.A., Unifarm S.P.A., Vega Carburanti S.P.A.. Commercio Online (8): Alpine S.R.L.(Timesport24), Deghi S.P.A., Diciolla S.R.L., Dielle S.R.L., Extremebit S.R.L., Import For Me S.R.L., Rajapack S.R.L., Shopnow S.R.L.. Comunicazione, Cultura, Informazione e Intrattenimento (10): Ciao People S.R.L., Edizioni El S.R.L., Etnaland S.R.L., Grafiche Pizzi S.R.L., Iervolino Entertainment S.P.A. (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.P.A.), Incentive Promomedia S.R.L., Lancio Entertainment S.P.A., Rotas Italia S.R.L., Santa Monica S.P.A., Seriplanet S.R.L.. Costruzioni (7):Ceit S.P.A., Ceramiche Ccv Castelvetro S.P.A., city Green Light S.R.L., Despe S.P.A., Manini Prefabbricati S.P.A., Salcef Group S.P.A., Se.Gi. S.P.A.. Energia e Utility (8):Azienda Municipale Gas S.P.A., Eisackwerk S.R.L., Enegan S.P.A., Enercom S.R.L., Optima Italia S.P.A., Publiacqua S.P.A., Tecnoedil S.P.A., Ultragas C.M. S.P.A.. Logistica e Trasporti (10): Bracchi S.R.L., Ecogest S.P.A., Fracht Italia S.R.L., Grimaldi Euromed S.P.A., Intermodaltrasporti S.R.L., Silomar S.P.A., Terminal Napoli S.P.A., Torello Trasporti S.R.L., Trans Italia S.R.L., Trenord S.R.L.. Meccanica (6): Irem S.P.A., M.E.P. S.P.A., Salvagnini Italia S.P.A., Umbragroup S.P.A., Unox S.P.A., Zapi S.P.A.. Metalli (5): L.E.M. S.R.L., Sandrini Metalli S.P.A., Sbe Varvit S.P.A., Siderurgica Fiorentina S.P.A., Vrm S.P.A.. Moda (4): Framis Italia S.P.A., Graziano Ricami S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Kering Eyewear S.P.A.. Partecipate a maggioranza pubblica (19): A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.P.A., Acqualatina S.P.A., Acque Albule S.P.A., Acquedotto Pugliese S.P.A., Ambiente Servizi S.P.A., Asis Salernitana Reti E Impianti S.P.A., Ciip S.P.A., Como Acqua S.R.L., Consac Gestioni Idriche S.P.A., G.A.I.A. Gestione Ambientale Integrata Dell’astigiano S.P.A., I.S.M.E.T.T. S.R.L., Infranet S.P.A., Interporto Padova S.P.A., Medio Chiampo S.P.A., Mostra D’oltremare S.P.A., Pescara Energia S.P.A., S.T.E.A.T. (Società Trasporti Ete Aso Tenna) Pubblici Trasporti S.P.A., Scapigliato S.R.L., So.Re.Sa. S.P.A.. Ristorazione (3): Il Ceppo S.R.L., Pedevilla S.P.A., Serenissima Ristorazione S.P.A.. Sanità (9): Cacciamatta S.R.L., Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale A R.L., Casa Di Cura Privata Citta’ Di Bra S.P.A., Clinica Valle Giulia Casa Di Cura S.P.A., Icm S.P.A., Istituto Europeo Di Oncologia S.R.L., Maria Eleonora Hospital S.R.L., Rem Radioterapia S.R.L., Villa Margherita S.P.A.. Servizi Innovativi (6): Acca Software S.P.A., N & C S.R.L., Sea Vision S.R.L., Techedge S.P.A., Visirun S.P.A. (Verizon Connect Italia S.P.A.), Wiit S.P.A.. Turismo (10): Avino S.R.L., Bellevue S.P.A., G.Al.Pos. S.R.L., Marina Di Venezia S.P.A., Numanablu S.P.A., Residence S.R.L., Russo Hotels S.R.L., Santa Caterina S.P.A., Siset S.P.A., Villa Cimbrone S.R.L.. Vitivinicoltura (8): Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris S.R.L., Beringer Blass Italia S.R.L. Società Agricola (Castello Di Gabbiano), Cantina Toblino S.C.A., Cantina Tollo S.C.A., Montelvini S.R.L., Santa Margherita S.P.A., Società Cooperativa A Responsabilità Limitata Apulia, Vinicola Mediterranea S.R.L..