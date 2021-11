Sabato di sfide importanti per Ares Flv e Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Siamo solo alle fasi iniziali dei campionati, eppure gli impegni che attendono le nostre formazioni di volley assumono già un elevato peso specifico: l’Ares Flv sarà di scena in casa, mentre la Pallavolo Cerignola in trasferta. Nel sesto turno del girone F della serie B1, la squadra del duo Sarcinella-Leone ospita domani (ore 18) la Duo Rent Terrasini, alla ricerca di punti che facciano muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive. Le rossogialloblu, sabato scorso, sono state battute 3-1 da Palmi in un match equilibrato e avvincente, come hanno testimoniato i parziali: ancora una volta però, le ofantine si sono perse sul più bello e sono tornate a casa con un pugno di mosche. La combattività non manca, ma da sola inizia a non bastare più: specie con avversarie di pari grado, è necessario incamerare punti per allontanarsi dalla zona calda e non lasciare che il successo all’esordio sul Catania resti un ricordo. Le premesse sono le stesse dell’incontro con le calabresi, perché il team siciliano (neopromosso dalla B2) ha racimolato un solo punto in classifica e, con una gara in meno, finora è sempre stato sconfitto: nella precedente giornata ha dato filo da torcere a Melendugno, cedendo 1-3 fra le mura amiche. L’impianto dell’organico di Terrasini però fa presumere che l’attuale posizione non sia veritiera, poiché a disposizione del tecnico D’Accardi ci sono giocatrici dalla indubbia esperienza e qualità, come l’attaccante Nielsen, le centrale Murri e la regista Brioli. L’Ares Flv dovrà mettere in campo ardore e determinazione, mettendo da parte il più possibile errori e deconcentrazione: i propri sostenitori aspettano la prima gioia al “Dileo” o, almeno, una prestazione che non porti un nuovo zero in graduatoria.

Sfida a cinque stelle nel girone A della serie C: domani, con prima battuta alle ore 19, la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola renderà visita alla Star Volley Bisceglie. Il sestetto guidato da Michele Valentino ha concesso un convincente bis dopo il largo successo di Potenza: anche la Polis Corato travolta con una esibizione di forza e tecnica, anche se adesso l’asticella dell’impegno si innalza. Così come le fucsia infatti, la compagine biscegliese è fra le più accreditate a giocarsi il salto di categoria ed anche le adriatiche sono a punteggio pieno dopo due giornate, avendo superato l’Amatori Bari prima e l’Adria Academy poi. Maggialetti, allenatore della Star Volley, può contare su elementi quali l’opposto Haliti e la centrale Gabriele, mentre dal mercato i colpi più ad effetto sono stati l’alzatrice argentina Dominko, altra fuorimano Bisceglia e il posto 3 Padula. Indubbiamente al Paladolmen sarà un confronto da non perdere e di indiscutibile levatura, vista la composizione dei roster di entrambe le squadre: un test assai attendibile sia per Cerignola che per Bisceglie, con la Brio Lingerie desiderosa di continuare sulla strada intrapresa nel felice abbrivio di stagione.